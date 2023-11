Reiterberger et BMW dominent le Superbike en Asie

En 2020, Markus Reiterberger est parti avec BMW pour remporter l'Asian Road Racing Championship (ARRC). L'ARRC est une série en plein essor, de plus en plus populaire auprès des pilotes étrangers. Mais le Bavarois n'a pu participer qu'à l'ouverture de la saison à Sepang/Malaisie, puis il a été refroidi par les restrictions de voyage imposées suite à la pandémie de coronavirus.

Ce n'est qu'en 2023 que le pilote de 29 ans a fait son retour en ARRC avec l'équipe malaisienne Onexox TKKR Racing sur une BMW équipée de pneus Dunlop. La saison comporte six épreuves, mais il a déjà remporté le titre avant la fin de l'avant-dernière épreuve, le week-end dernier à Zhubai, en Chine.

"C'était un week-end à couper le souffle", a déclaré Reiti en jubilant. "Les essais du vendredi et les qualifications du samedi s'étaient déjà très bien déroulés. Lors de la première course, j'ai pris un bon départ et j'ai rapidement pris la tête. J'ai ensuite pu me détacher légèrement et gagner la course. Dans la deuxième course, j'ai pris un très bon départ. Le premier virage a été serré, mais j'ai réussi à prendre la tête. J'ai réussi à prendre un peu d'avance, mais j'ai dû tout donner jusqu'à la fin de la course. Finalement, cela a suffi pour une victoire départ/arrivée et un titre de champion prématuré".

Reiterberger a réalisé une saison dominante. Lors du premier événement à Buriram en Thaïlande, il a manqué le podium en terminant quatrième et sixième, mais dès le deuxième week-end de course ARRC à Sepang, le pilote de Trostberg a remporté un doublé. Ensuite, tout s'est enchaîné : deuxième place et victoire à Sugo/Japon, puis double victoire à Mandalika/Indonésie et Zhubai/Chine. Lors de la finale de la saison sur le Chang International Circuit/Thaïlande dans un mois, le nouveau champion partira sans pression.

Le fait que Reiterberger connaisse parfaitement la superbike BMW (il pilote la M1000RR ou son prédécesseur, la S1000RR, depuis 2011) a été un avantage pour le quadruple champion IDM, tout comme le soutien de son pays.

"Je suis très reconnaissant envers mon équipe. Ils m'ont fourni une très bonne moto. Nous avons eu une super saison jusqu'à présent. Je suis très heureux que nous soyons assurés du titre et que nous puissions terminer la saison sans pression à Buriram", a déclaré Reiterberger. "Je tiens aussi à remercier tout particulièrement mon physio Mathias Neugebauer, qui m'a parfaitement préparé pour les voyages en Asie. Un grand merci également à mon mécanicien Wolfgang Kampe, à mon chef d'équipe Michiel Rietvield, à mon spécialiste du châssis Mathias Greiff, à toute l'équipe d'Alpha Racing, à mes amis, à ma famille et à tous mes sponsors".