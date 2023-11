Reiterberger e BMW dominam as Superbike na Ásia

Para além do Campeonato do Mundo de Endurance, Markus Reiterberger compete na série Asian Superbike. Na penúltima prova do ARRC 2023, o bávaro dominou com a sua BMW e conquistou o título antecipadamente.

Em 2020, Markus Reiterberger decidiu, com a BMW, vencer o Campeonato Asiático de Corridas de Estrada (ARRC). O ARRC é uma série em ascensão com crescente popularidade entre os pilotos estrangeiros. Mas o bávaro só pôde participar na abertura da época em Sepang/Malásia, após o que foi afastado devido a restrições de viagem na sequência da pandemia do coronavírus.

O piloto de 29 anos só regressou ao ARRC em 2023 com a equipa malaia Onexox TKKR Racing no BMW com pneus Dunlop. A temporada é composta por seis eventos, mas ele conquistou o título antecipadamente no penúltimo evento no fim de semana passado em Zhubai, na China.

"Foi um fim de semana de cortar a respiração", disse Reiti com alegria. "As sessões de treinos na sexta-feira e a qualificação no sábado correram muito bem. Tive um bom começo na primeira corrida e assumi a liderança logo no início. Consegui depois distanciar-me facilmente e ganhar a corrida. Na segunda corrida, arranquei muito bem no início. A primeira curva foi renhida, mas assumi a liderança. Consegui ganhar uma pequena vantagem, mas tive de dar tudo até ao fim da corrida. No final, foi o suficiente para uma vitória na partida/chegada e o título de campeão antecipado."

Reiterberger fez uma época dominante. No primeiro evento em Buriram/Tailândia, falhou o pódio com um quarto e um sexto lugar, mas o piloto de Trostberg conseguiu uma dupla vitória no segundo fim de semana de corrida do ARRC em Sepang. Depois disso, as coisas foram de vento em popa: 2º lugar e uma vitória em Sugo/Japão, seguida de mais duplas vitórias em Mandalika/Indonésia e Zhubai/China. O novo campeão vai iniciar o final da época no Circuito Internacional de Chang/Tailândia, dentro de um mês, sem qualquer pressão.

O facto de Reiterberger conhecer perfeitamente a BMW Superbike (tem pilotado a M1000RR e a sua antecessora, a S1000RR, desde 2011) foi uma vantagem para o tetracampeão da IDM, tal como o apoio de casa.

"Estou muito grato à minha equipa. Eles deram-me uma mota muito boa. Fizemos uma excelente época até agora. Estou muito contente por termos garantido o título e podermos terminar a época em Buriram sem qualquer pressão", disse Reiterberger. "Os meus agradecimentos especiais vão também para o meu fisioterapeuta Mathias Neugebauer, que me preparou na perfeição para viajar para a Ásia. Um grande obrigado também ao meu mecânico Wolfgang Kampe, ao meu chefe de equipa Michiel Rietvield, ao meu especialista em suspensão Mathias Greiff, a toda a equipa Alpha Racing, aos meus amigos, à minha família e a todos os meus patrocinadores."