Puccetti: Por qué se canceló el cambio de Ducati

El jefe del equipo, Manuel Puccetti, y Ducati habían acordado verbalmente disputar juntos el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024. Entonces Kawasaki se puso en contacto y le hizo una oferta que el italiano no pudo rechazar.

El pasado mes de agosto, el jefe del equipo Kawasaki, Manuel Puccetti, anunció su intención de pasarse a Ducati, y a mediados de septiembre el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Michael Rinaldi estaba a punto de firmar y Puccetti buscaba personal experimentado para la Panigale V4R y estaba hablando con posibles jefes de equipo y expertos en electrónica.



Entonces todo cambió de la noche a la mañana.

"Mi prioridad es tener una moto de fábrica competitiva", dijo Puccetti en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com. "Cuando me di cuenta de que también podía tener eso de Kawasaki, llevamos 15 años trabajando juntos, tomé ese camino. Lo único importante para mí es que no siga como hasta Jerez. También se lo he dicho a Steve Guttridge, de Kawasaki Europe, con el que soy amigo desde hace muchos años. Si tengo que continuar con una moto satélite, entonces preferiría terminar el proyecto de Superbike - o cambiar de fabricante. Antes de cambiar, quería saber si era posible conseguir una moto competitiva de Kawasaki. Si es posible, estaría encantado de seguir trabajando en esa dirección".

"Pensé que ocurriría", dijo Puccetti sobre el cambio a Ducati. Luego llegó la oferta de Kawasaki. "En última instancia, es bueno para mí. Ganamos cuatro títulos de Campeón de Europa para Kawasaki, además de dos títulos de Campeón del Mundo de Supersport. Fuimos el mejor equipo independiente en el Campeonato del Mundo de Superbike, ganamos dos carreras y conseguimos un total de más de 120 podios en un campeonato del mundo. Somos el número 2 de Kawasaki en el mundo y nos merecemos un buen material. Kawasaki ha tomado ahora el mismo camino que otros fabricantes, no es nada nuevo. Ducati tiene buenos pilotos y equipos, el equipo satélite de Yamaha es muy rápido y BMW también".

En Jerez, Tito Rabat, que se espera que continúe en 2024, contó por primera vez con una moto de fábrica y tuvo su mejor fin de semana de la temporada con los puestos 11º, 15º y 14º.



Puccetti aún no tiene la confirmación definitiva por parte de Kawasaki de que recibirá un equipo idéntico al de fábrica para el próximo año. Pero el jefe del equipo es optimista.

¿Qué distingue a la moto de fábrica de la moto normal de Puccetti?



"Recibimos muchas piezas de Kawasaki Japón, como el árbol de levas, la culata, el chasis, las pinzas triples y el basculante", explica Manuel. "También tenemos la electrónica abierta y acceso total. Pero hay muchos detalles que al final marcan la diferencia. Cuando ganábamos carreras con nuestra moto satélite, ocurría lo mismo que hoy. Entonces, sin embargo, la Kawasaki era la mejor moto de la parrilla y Toprak pilotaba al mismo nivel que Johnny. Por eso pudimos ganar carreras como un buen equipo satélite en 2019. Hoy, Kawasaki ya no está en esa posición. Jonathan Rea ha marcado una gran diferencia, el nivel normal de la moto lo demuestra Alex Lowes: entre el 5º y el 9º puesto."