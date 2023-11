Puccetti : pourquoi le changement de Ducati a été annulé

Le chef d'équipe Manuel Puccetti et Ducati s'étaient mis d'accord verbalement pour disputer ensemble le championnat du monde de Superbike en 2024. Puis Kawasaki s'est manifesté et a fait une offre que l'Italien n'a pas pu refuser.

En août dernier, le directeur de l'équipe Kawasaki Manuel Puccetti avait fait part de ses intentions de passer chez Ducati et à la mi-septembre, l'accord était pratiquement conclu. Michael Rinaldi était sur le point de signer et Puccetti était à la recherche de personnel expérimenté pour la Panigale V4R et discutait avec d'éventuels chefs d'équipe et experts en électronique.



Puis, du jour au lendemain, tout a changé.

"La priorité pour moi est d'avoir une moto d'usine compétitive", a raconté Puccetti lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "Quand j'ai compris que je pouvais aussi l'obtenir de Kawasaki, nous travaillons ensemble depuis 15 ans, j'ai pris cette voie. Pour moi, la seule chose importante est que les choses ne continuent pas comme cela a été le cas jusqu'à Jerez. C'est ce que j'ai dit à Steve Guttridge de Kawasaki Europe, avec qui j'entretiens une amitié depuis de nombreuses années. Si je dois continuer avec une moto satellite, je préfère mettre fin au projet Superbike - ou changer de constructeur. Avant de changer, je voulais savoir s'il était possible d'obtenir une moto compétitive de Kawasaki. Si c'est possible, je continuerai volontiers à travailler dans cette direction".

"Je pensais que cela allait arriver", a déclaré Puccetti à propos du changement de Ducati. Puis l'offre de Kawasaki est arrivée. "Finalement, c'est une bonne chose pour moi. Nous avons remporté quatre titres européens pour Kawasaki, ainsi que deux titres de champion du monde Supersport. Nous avons été la meilleure équipe indépendante du championnat du monde Superbike, nous avons gagné deux courses et nous avons remporté au total plus de 120 podiums dans un championnat du monde. Nous sommes le numéro 2 de Kawasaki dans le monde et nous méritons un bon matériel. Kawasaki a maintenant pris le même chemin que les autres constructeurs, ce n'est pas nouveau. Ducati a de bons pilotes et de bonnes équipes, chez Yamaha, l'équipe satellite est très rapide, tout comme chez BMW".

A Jerez, Tito Rabat, avec qui l'aventure devrait se poursuivre en 2024, disposait pour la première fois d'une moto d'usine et a vécu son meilleur week-end de la saison en se classant 11e, 15e et 14e.



Puccetti n'a pas encore reçu l'accord final de Kawasaki pour recevoir du matériel identique à celui de l'équipe d'usine pour l'année prochaine. Mais le chef d'équipe est optimiste.

Qu'est-ce qui différencie la moto d'usine de la moto normale de Puccetti ?



"Nous recevons de nombreuses pièces de Kawasaki Japon, comme l'arbre à cames, la culasse, le châssis, les tés de fourche et le bras oscillant", a expliqué Manuel. "Nous avons aussi une électronique ouverte et un accès total. Mais ce sont de nombreux détails qui font la différence au final. Lorsque nous avons gagné des courses avec notre machine satellite, c'était la même chose qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, la Kawasaki était la meilleure moto sur la grille de départ et Toprak était au même niveau que Johnny. C'est pourquoi, en tant que bonne équipe satellite, nous pouvions gagner des courses en 2019. Aujourd'hui, Kawasaki n'est plus dans cette position. Jonathan Rea a fait une grande différence, le niveau normal de la moto montre Alex Lowes - entre la 5e et la 9e place".