Puccetti: perché il cambio di Ducati è stato annullato

Il boss del team Manuel Puccetti e la Ducati si erano accordati verbalmente per disputare insieme il campionato mondiale Superbike del 2024. Poi Kawasaki si è messa in contatto e ha fatto un'offerta che l'italiano non poteva rifiutare.

Lo scorso agosto, il boss del team Kawasaki Manuel Puccetti aveva annunciato la sua intenzione di passare alla Ducati e a metà settembre l'accordo era praticamente fatto. Michael Rinaldi stava per firmare e Puccetti era alla ricerca di personale esperto per la Panigale V4R e stava parlando con potenziali capi equipaggio ed esperti di elettronica.



Poi tutto è cambiato da un giorno all'altro.

"La mia priorità è avere una moto ufficiale competitiva", ha dichiarato Puccetti in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Quando ho capito che potevo averla anche da Kawasaki, con cui lavoriamo insieme da 15 anni, ho preso questa strada. L'unica cosa importante per me è che non continui così fino a Jerez. L'ho detto anche a Steve Guttridge di Kawasaki Europe, con cui sono amico da molti anni. Se devo continuare con una moto satellite, allora preferirei portare a termine il progetto Superbike, oppure cambiare costruttore. Prima di cambiare, volevo sapere se era possibile ottenere una moto competitiva da Kawasaki. Se ciò fosse possibile, sarei felice di continuare a lavorare in questa direzione".

"Pensavo che sarebbe successo", ha detto Puccetti a proposito del passaggio alla Ducati. Poi è arrivata l'offerta di Kawasaki. "In definitiva, è un bene per me. Con Kawasaki abbiamo vinto quattro titoli del Campionato Europeo e due del Campionato Mondiale Supersport. Siamo stati il miglior team indipendente nel campionato mondiale Superbike, abbiamo vinto due gare e abbiamo conquistato un totale di oltre 120 podi in un campionato mondiale. Siamo il numero 2 di Kawasaki nel mondo e ci meritiamo del buon materiale. Kawasaki ha intrapreso la stessa strada di altri costruttori, non è una novità. La Ducati ha ottimi piloti e team, il team satellite della Yamaha è molto veloce e anche la BMW".

A Jerez, Tito Rabat, che dovrebbe continuare nel 2024, ha avuto per la prima volta una moto ufficiale e ha avuto il suo miglior weekend della stagione con 11°, 15° e 14° posto.



Puccetti non ha ancora la conferma definitiva da parte di Kawasaki che riceverà un equipaggiamento identico a quello del team ufficiale per il prossimo anno. Ma il boss del team è ottimista.

Cosa distingue la moto ufficiale dalla normale moto di Puccetti?



"Riceviamo molte parti da Kawasaki Giappone, come l'albero a camme, la testa del cilindro, il telaio, le pinze triple e il forcellone", ha spiegato Manuel. "Abbiamo anche un'elettronica aperta e un accesso completo. Ma sono molti i dettagli che alla fine fanno la differenza. Quando vincevamo le gare con la nostra moto satellite, era come oggi. All'epoca, però, la Kawasaki era la migliore moto della griglia e Toprak guidava allo stesso livello di Johnny. Ecco perché nel 2019 siamo riusciti a vincere delle gare come un buon team satellite. Oggi la Kawasaki non è più in quella posizione. Jonathan Rea ha fatto una grande differenza, il livello normale della moto è dimostrato da Alex Lowes - tra il 5° e il 9° posto".