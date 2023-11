Puccetti: Porque é que a mudança da Ducati foi cancelada

Em agosto passado, o chefe de equipa da Kawasaki, Manuel Puccetti, anunciou a sua intenção de mudar para a Ducati e, em meados de setembro, o negócio estava praticamente fechado. Michael Rinaldi estava prestes a assinar e Puccetti estava à procura de pessoal experiente para a Panigale V4R e estava a falar com potenciais chefes de equipa e especialistas em eletrónica.



Então tudo mudou de um dia para o outro.

"A minha prioridade é ter uma moto de fábrica competitiva", disse Puccetti numa entrevista individual com a SPEEDWEEK.com. "Quando me apercebi que também podia ter isso da Kawasaki, pois trabalhamos juntos há 15 anos, optei por essa via. A única coisa importante para mim é que não continue da mesma forma até Jerez. Também disse isto ao Steve Guttridge da Kawasaki Europa, de quem sou amigo há muitos anos. Se tiver de continuar com uma moto satélite, então prefiro terminar o projeto Superbike - ou mudar de fabricante. Antes de mudar, queria saber se era possível obter uma mota de competição da Kawasaki. Se isso for possível, ficaria feliz em continuar a trabalhar nessa direção."

"Eu pensei que isso aconteceria", disse Puccetti sobre a troca da Ducati. Então veio a oferta da Kawasaki. "Em última análise, é bom para mim. Ganhámos quatro títulos do Campeonato da Europa para a Kawasaki, mais dois títulos do Campeonato do Mundo de Supersport. Fomos a melhor equipa independente no Campeonato do Mundo de Superbike, vencemos duas corridas e obtivemos um total de mais de 120 lugares no pódio num campeonato do mundo. Somos o número 2 da Kawasaki no mundo e merecemos bom material. A Kawasaki está a seguir o mesmo caminho que os outros fabricantes, o que não é novidade. A Ducati tem bons pilotos e equipas, a equipa satélite da Yamaha é muito rápida e a BMW também."

Em Jerez, Tito Rabat, que deverá continuar em 2024, teve uma moto de trabalho pela primeira vez e teve o seu melhor fim de semana da época com 11º, 15º e 14º lugares.



Puccetti ainda não tem a confirmação final da Kawasaki de que irá receber equipamento idêntico ao da equipa de fábrica para o próximo ano. Mas o chefe de equipa está otimista.

O que distingue a mota de fábrica da mota normal de Puccetti?



"Recebemos muitas peças da Kawasaki Japão, como a árvore de cames, a cabeça do cilindro, o chassis, as pinças triplas e o braço oscilante", explicou Manuel. "Também temos uma eletrónica aberta e acesso total. Mas há muitos pormenores que fazem a diferença no final. Quando ganhámos corridas com a nossa moto satélite, era o mesmo que hoje. No entanto, nessa altura, a Kawasaki era a melhor moto da grelha e o Toprak estava ao mesmo nível do Johnny. Foi por isso que conseguimos ganhar corridas como uma boa equipa satélite em 2019. Hoje, a Kawasaki não está mais nessa posição. Jonathan Rea fez uma grande diferença, o nível normal da moto é mostrado por Alex Lowes - entre o 5º e o 9º lugar."