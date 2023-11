Salon de la moto EICMA : les stars du Superbike se donnent en spectacle

L'EICMA de Milan n'est pas seulement l'un des plus importants salons de la moto, c'est aussi un aimant pour les fans de sports mécaniques. L'un des stands les plus appréciés est celui du championnat du monde de Superbike, où les pilotes de haut niveau se donnent la main.

L'EICMA se tiendra cette année du 7 au 12 novembre. Aujourd'hui mardi, le salon est ouvert à la presse et aux médias, mercredi aux visiteurs professionnels et à partir de jeudi à tout le monde. Il ne faut pas s'attendre à la révélation de nouvelles motos pour le championnat du monde 2024 proche de la série, mais à de nombreuses présentations d'équipes et interviews de pilotes, notamment dans le cadre du paddock show sur le stand officiel du salon du championnat du monde de Superbike.

Ainsi, jeudi, le champion du monde Superbike Jonathan Rea fera sa première apparition publique pour Pata Yamaha Prometeon, et son coéquipier Andrea Locatelli sera également présent.

Les autres pilotes Superbike qui répondront aux questions de Michael Hill sont Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), le duo GRT Yamaha Remy Gardner et Dominique Aegerter, Xavi Vierge du Team HRC ainsi que le champion du monde Supersport Nicolò Bulega (Aruba Ducati) et Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

SPEEDWEEK.com a appris que les pilotes d'usine Kawasaki Alex Lowes et Axel Bassani ainsi que plusieurs pilotes du championnat du monde Supersport 300 seront également présents. Plusieurs équipes seront également présentes, dont Go Eleven Ducati, Pedercini Kawasaki et GMT94 Yamaha.

Les fans de Superbike peuvent également espérer obtenir des autographes et des selfies auprès des divers constructeurs et accessoiristes. Sur le stand de Jet Prime, par exemple, une séance d'autographes d'Oliver Bayliss aura lieu le jeudi.