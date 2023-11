Salone EICMA: in mostra le stelle della Superbike

L'EICMA di Milano non è solo una delle più importanti fiere di motociclette, ma è anche una calamita per gli appassionati di motorsport. Uno degli stand più popolari è quello del Campionato Mondiale Superbike, dove si riuniscono i migliori piloti.

L'EICMA di quest'anno si svolgerà dal 7 al 12 novembre. La fiera è aperta alla stampa e ai media oggi (martedì), ai visitatori professionali mercoledì e al pubblico in generale da giovedì. Non è prevista la presentazione di nuove moto per il Campionato del Mondo 2024, ma ci saranno numerose presentazioni di team e interviste ai piloti, anche nell'ambito del Paddock Show presso lo stand ufficiale del Campionato del Mondo Superbike.

Ad esempio, il campione del mondo Superbike Jonathan Rea farà la sua prima apparizione pubblica per Pata Yamaha Prometeon giovedì, e sarà presente anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli.

Altri piloti Superbike che risponderanno alle domande di Michael Hill sono Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), la coppia GRT Yamaha Remy Gardner e Dominique Aegerter, Xavi Vierge del Team HRC e i campioni del mondo Supersport Nicolò Bulega (Aruba Ducati) e Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

Secondo quanto appreso da SPEEDWEEK.com, sono previste anche le apparizioni dei piloti ufficiali Kawasaki Alex Lowes e Axel Bassani e di vari piloti del Campionato Mondiale Supersport 300. Si presenteranno anche diversi team, tra cui Go Eleven Ducati, Pedercini Kawasaki e GMT94 Yamaha.

Gli appassionati di Superbike potranno anche aspettarsi autografi e selfie con i vari produttori e rivenditori di accessori. Ad esempio, Oliver Bayliss firmerà autografi allo stand Jet Prime giovedì.