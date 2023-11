Salão de motos EICMA: As estrelas das Superbike em exposição

A EICMA em Milão não é apenas uma das mais importantes feiras de motos, é também um íman para os fãs de desportos motorizados. Um dos stands mais populares é o do Campeonato do Mundo de Superbike, onde se reúnem os melhores pilotos.

A EICMA deste ano realizar-se-á de 7 a 12 de novembro. A feira está aberta à imprensa e aos meios de comunicação social hoje (terça-feira), aos visitantes profissionais na quarta-feira e ao público em geral a partir de quinta-feira. Não está prevista a apresentação de novas motos para o Campeonato do Mundo de Produção de 2024, mas haverá numerosas apresentações de equipas e entrevistas com pilotos, incluindo no âmbito do Paddock Show no stand oficial do Campeonato do Mundo de Superbike.

Por exemplo, o recordista mundial de Superbike Jonathan Rea fará a sua primeira aparição pública para a Pata Yamaha Prometeon na quinta-feira, e o seu companheiro de equipa Andrea Locatelli também estará presente.

Outros pilotos de Superbike que vão responder às perguntas de Michael Hill são Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), a dupla da GRT Yamaha Remy Gardner e Dominique Aegerter, Xavi Vierge da Team HRC, bem como o Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega (Aruba Ducati) e Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

Segundo o SPEEDWEEK.com apurou, estão também previstas as presenças dos pilotos de fábrica da Kawasaki Alex Lowes e Axel Bassani e de vários pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport 300. Várias equipas também se apresentarão, incluindo a Go Eleven Ducati, a Pedercini Kawasaki e a GMT94 Yamaha.

Os fãs das Superbike também podem esperar autógrafos e selfies com os vários fabricantes e revendedores de acessórios. Por exemplo, Oliver Bayliss vai dar autógrafos no stand da Jet Prime na quinta-feira.