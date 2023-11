Exclusiva: Philipp Öttl también correrá en el Campeonato del Mundo de Superbike en 2024

Philipp Öttl sabía desde mediados de julio que perdería su puesto en el equipo Go Eleven Ducati del Campeonato del Mundo de Superbike, y los meses siguientes fueron angustiosos. Ahora el bávaro ha llegado a un acuerdo con un nuevo empleador.

Poco a poco, se fueron cerrando más y más puertas para Philipp Öttl en el Campeonato del Mundo de Superbike para 2024, aunque el piloto de 27 años tuvo un fuerte tercio final de temporada y terminó entre los 10 primeros once veces en las últimas doce carreras.

Cuando llegó el último evento en Jerez, Philipp todavía tenía tres opciones. La más prometedora era Yamaha, pero no estaba claro cuál de los dos equipos cliente, GMT94 y Motoxracing, se quedaría con Bradley Ray, que ya tenía contrato.

En el Puccetti Kawasaki, con el que Öttl terminó tercero en el Campeonato del Mundo de Supersport 2020, sólo tenía posibilidades desde el principio. Lo más probable es que los italianos continúen con Tito Rabat.

Según se filtró durante los test de Jerez de la semana pasada, también había una mínima posibilidad de continuar con Ducati. El jefe del equipo D34G, Davide Giugliano, llevaba meses discutiendo si se podría lograr un ascenso al Campeonato del Mundo de Superbikes. En lugar de dos pilotos en el Mundial de Supersport, el italiano tendría entonces uno en el medio y otro en la máxima categoría de Superbike. En cuanto al material, había tres planes posibles: El número uno era comprar las dos Panigale V4R al actual equipo de Öttl, Go Eleven, ya que Andrea Iannone recibirá nuevas motos para 2024. El leasing también habría sido una opción; o comprar motos nuevas.

El estudio de viabilidad de Giugliano estaba muy avanzado; es difícil juzgar si realmente podría gestionar el proyecto y conseguir una plaza de salida del promotor Dorna. La cancelación de Öttl ha puesto fin a todo ello.

Para Öttl, a quien le hubiera gustado continuar con Ducati, el proyecto Giugliano era una carrera contrarreloj desde el principio y también estaba asociado a los riesgos descritos anteriormente. Según ha podido saber ahora SPEEDWEEK.com de una fuente habitualmente muy bien informada en el entorno de Yamaha, el sur de Alemania firmó un contrato con el equipo GMT94 el pasado fin de semana.

Esto no es ninguna sorpresa: cuando el jefe del equipo, Christophe Guyot, no pudo contar con el ex piloto oficial de Ducati Michael Rinaldi, que firmó con Motocorsa Ducati, describió repetidamente a Öttl como su siguiente opción. El 15º clasificado en el Campeonato del Mundo sucederá a Lorenzo Baldassarri, que se espera que regrese al Mundial de Supersport.

Pilotos y equipos en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:

Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS :Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Viñales (E)



Negrita = confirmado oficialmente