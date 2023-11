Exclusif : Philipp Öttl continuera le championnat du monde de Superbike en 2024

Depuis la mi-juillet, Philipp Öttl savait qu'il allait perdre sa place au sein de l'équipe Go Eleven Ducati du championnat du monde de Superbike, et des mois angoissants ont suivi. Le Bavarois a maintenant trouvé un accord avec un nouvel employeur.

Les portes du Championnat du monde Superbike se sont progressivement fermées pour Philipp Öttl en 2024, même si le pilote de 27 ans a réalisé un dernier tiers de saison solide, terminant onze fois dans le top 10 lors des douze dernières courses.

Alors qu'il se rendait à Jerez pour le dernier événement, trois possibilités s'offraient encore à Philipp. La plus prometteuse était Yamaha, mais on ne savait pas encore dans laquelle des deux équipes clientes GMT94 et Motoxracing Bradley Ray, déjà sous contrat, allait être placé.

Chez Puccetti Kawasaki, équipe avec laquelle Öttl a terminé troisième du championnat du monde Supersport en 2020, il n'avait dès le départ que des chances d'outsider. Les Italiens continueront vraisemblablement avec Tito Rabat.

Comme cela a été révélé lors des tests de Jerez la semaine dernière, il y avait également une chance minime de continuer avec Ducati. Le directeur de l'équipe D34G, Davide Giugliano, se demandait depuis des mois s'il était possible d'accéder au championnat du monde Superbike. L'Italien aurait alors engagé un pilote dans la catégorie moyenne et un autre dans la catégorie supérieure Superbike au lieu de deux dans le championnat du monde Supersport. En ce qui concerne le matériel, trois scénarios ont été envisagés : La première consistait à acheter les deux Panigale V4R de l'équipe Go Eleven d'Öttl de cette année, car Andrea Iannone recevra de nouvelles motos pour 2024. Le leasing aurait également été possible ; ou l'achat de nouvelles motos.

L'étude de faisabilité de Giugliano était bien avancée ; il est difficile de dire s'il pourrait vraiment mener à bien le projet et obtenir une place sur la grille de départ du promoteur Dorna. Avec le refus d'Öttl, cette question est réglée.

Pour Öttl, qui aurait volontiers continué avec Ducati, le projet Giugliano était dès le départ une course contre la montre et était en outre lié aux risques décrits précédemment. SPEEDWEEK.com a appris d'une source généralement bien informée de l'entourage de Yamaha que l'Allemand du Sud a signé le week-end dernier un contrat avec le team GMT94.

Ce n'est pas une surprise : lorsque le chef d'équipe Christophe Guyot n'a pas pu obtenir l'ancien pilote officiel Ducati Michael Rinaldi, qui a signé chez Motocorsa Ducati, il a désigné à plusieurs reprises Öttl comme son prochain choix. Le 15e du championnat du monde succède à Lorenzo Baldassarri qui, selon toute vraisemblance, retournera au championnat du monde Supersport.

Pilotes et équipes du championnat du monde Superbike 2024 :

Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94 : Philipp Öttl (D)



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW :

ROKiT Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Tito Rabat (E)

Pedercini : Isaac Vinales (E)



Gras = officiellement confirmé