Esclusivo: Philipp Öttl parteciperà al campionato mondiale Superbike anche nel 2024

A poco a poco, sempre più porte si sono chiuse per Philipp Öttl nel Campionato Mondiale Superbike 2024, anche se il 27enne ha avuto un forte terzo finale di stagione e si è piazzato nella top 10 undici volte nelle ultime dodici gare.

Quando si è arrivati all'evento finale di Jerez, Philipp aveva ancora tre opzioni. La più promettente era la Yamaha, ma non era chiaro quale dei due team clienti, GMT94 e Motoxracing, avrebbe preso Bradley Ray, che era già sotto contratto.

Alla Puccetti Kawasaki, con la quale Öttl ha ottenuto il terzo posto nel Campionato mondiale Supersport 2020, aveva solo una possibilità remota fin dall'inizio. È probabile che gli italiani continuino con Tito Rabat.

Come è trapelato durante i test di Jerez della scorsa settimana, c'era anche una minima possibilità di continuare con la Ducati. Il boss del team D34G, Davide Giugliano, ha discusso per mesi sulla possibilità di ottenere una promozione nel campionato mondiale Superbike. Invece di due piloti nel campionato mondiale Supersport, l'italiano ne avrebbe avuto uno nel mezzo e uno nella massima categoria Superbike. In termini di materiale, c'erano tre possibili piani: Il primo era quello di acquistare le due Panigale V4R dall'attuale team di Öttl, Go Eleven, dato che Andrea Iannone riceverà nuove moto per il 2024. Anche il leasing sarebbe stata un'opzione, oppure l'acquisto di nuove moto.

Lo studio di fattibilità di Giugliano era in fase avanzata; è difficile giudicare se potesse davvero gestire il progetto e ottenere un posto da titolare dal promotore Dorna. La cancellazione di Öttl ha messo fine a tutto questo.

Per Öttl, che avrebbe voluto continuare con la Ducati, il progetto di Giugliano è stato fin dall'inizio una corsa contro il tempo, oltre che associato ai rischi sopra descritti. Come SPEEDWEEK.com ha appreso da una fonte solitamente molto informata nell'ambiente Yamaha, il sud tedesco ha firmato un contratto con il team GMT94 lo scorso fine settimana.

Non è una sorpresa: quando il boss del team Christophe Guyot non è riuscito a prendere l'ex pilota Ducati Michael Rinaldi, che ha firmato con Motocorsa Ducati, ha ripetutamente descritto Öttl come la sua prossima scelta. Il 15° pilota del Campionato del Mondo succederà a Lorenzo Baldassarri, che dovrebbe tornare nel Campionato del Mondo Supersport.

Piloti e squadre del Campionato mondiale Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Grassetto = confermato ufficialmente