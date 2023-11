Exclusivo: Philipp Öttl também vai participar no Campeonato do Mundo de Superbike em 2024

Philipp Öttl sabia desde meados de julho que iria perder o seu lugar na equipa do Campeonato do Mundo de Superbike Go Eleven Ducati, e os meses que se seguiram foram de nervosismo. Agora o bávaro chegou a um acordo com um novo empregador.

Gradualmente, cada vez mais portas se fechavam para Philipp Öttl no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, apesar de o piloto de 27 anos ter tido um último terço da época muito forte e ter terminado no top 10 onze vezes nas últimas doze corridas.

Quando chegou a hora do evento final em Jerez, Philipp ainda tinha três opções. A mais promissora era a Yamaha, mas não era claro qual das duas equipas clientes, a GMT94 e a Motoxracing, aceitaria Bradley Ray, que já estava sob contrato.

Na Puccetti Kawasaki, com a qual Öttl terminou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Supersport de 2020, ele só tinha uma chance externa desde o início. Os italianos provavelmente continuarão com Tito Rabat.

Como vazou durante o teste de Jerez na semana passada, também havia uma chance mínima de continuar com a Ducati. O chefe de equipa da D34G, Davide Giugliano, tem vindo a discutir há meses se uma promoção ao Campeonato do Mundo de Superbike poderia ser alcançada. Em vez de dois pilotos no Campeonato do Mundo de Supersport, o italiano teria então um no meio e outro na categoria mais alta de Superbike. Em termos de material, havia três planos possíveis: O primeiro era comprar as duas Panigale V4R da atual equipa de Öttl, a Go Eleven, uma vez que Andrea Iannone vai receber novas motos para 2024. O leasing também teria sido uma opção; ou a compra de novas motos.

O estudo de viabilidade de Giugliano estava bastante avançado; é difícil avaliar se ele poderia realmente gerir o projeto e obter um lugar de partida do promotor Dorna. A desistência de Öttl pôs fim a isso.

Para Öttl, que teria gostado de continuar com a Ducati, o projeto Giugliano era uma corrida contra o tempo desde o início e estava também associado aos riscos acima descritos. Como o SPEEDWEEK.com soube agora através de uma fonte normalmente muito bem informada no ambiente da Yamaha, o sul-alemão assinou um contrato com a equipa GMT94 no fim de semana passado.

Isto não é nenhuma surpresa: quando o chefe de equipa Christophe Guyot não conseguiu contratar o antigo piloto de fábrica da Ducati, Michael Rinaldi, que assinou com a Motocorsa Ducati, descreveu repetidamente Öttl como a sua próxima escolha. O 15º classificado no Campeonato do Mundo sucederá a Lorenzo Baldassarri, que deverá regressar ao Campeonato do Mundo de Supersport.

Pilotos e equipas no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Negrito = oficialmente confirmado