Álvaro Bautista en MotoGP: Lo que espera su jefe de equipo

Álvaro Bautista participará como wildcard en el MotoGP de Sepang el próximo fin de semana. El bicampeón del mundo de Superbike no quiere ser un extra, dice su jefe de equipo en Ducati.

Sepang se convirtió rápidamente en el foco de atención para la salida como invitado de Álvaro Bautista porque, en primer lugar, la cita en Malasia tiene lugar después de la final del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 y, en segundo lugar, el circuito de 5,5 kilómetros le sienta bien al español. El piloto de 38 años completó en 2018 su última temporada completa en MotoGP con Ducati.

Desde luego, Bautista no viaja a Malasia sin preparación. El bicampeón del mundo de Superbike tuvo la oportunidad de probar la actual Ducati de MotoGP en varias ocasiones y brilló con tiempos competitivos. También se espera que el español lo haga bien este fin de semana. "Álvaro no va allí para rellenar la parrilla", dice el jefe de Aruba, Stefano Cecconi. "Hizo un test como recompensa y lo disfrutó. Después, Álvaro hizo un segundo test por casualidad. Creo que desde entonces ha estado pensando en secreto en algo grande y no competirá en Sepang sólo por diversión".

Cecconi no cree que se repita lo de Valencia 2006, cuando la leyenda de Superbike Troy Bayliss entró como sustituto y logró sensacionalmente su única victoria en MotoGP. "Por supuesto, no se puede aspirar a la victoria en un solo evento. Al mismo tiempo, creo que espera ser fuerte en esta pista, especialmente cuando va a hacer calor", reflexiona el jefe del equipo. "No tiene presión porque la temporada de Superbikes ha terminado. Puede disfrutar del wildcard sin preocuparse de su propio campeonato. Será divertido para él".

Por cierto, el listón está alto para Bautista: Su compañero de toda la vida Dani Pedrosa también regresó a MotoGP con KTM para disputar una carrera en el GP de Misano. El español consiguió un espectacular 7º puesto en la carrera sprint y el 4º en la carrera principal.