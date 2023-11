Álvaro Bautista en MotoGP : ce que son patron d'équipe attend

Sepang s'est rapidement imposé comme le point de mire de l'invité d'Álvaro Bautista, d'une part parce que le meeting de Malaisie date d'après la finale du Championnat du monde Superbike 2023, et d'autre part parce que le circuit de 5,5 km convient à l'Espagnol. Le pilote de 38 ans a effectué sa dernière saison complète en MotoGP en 2018 avec Ducati.

Bautista ne se rend pas en Malaisie sans préparation. Le double champion du monde de Superbike a eu plusieurs fois l'occasion de tester la Ducati MotoGP actuelle et a brillé par ses temps au tour compétitifs. L'Espagnol est également très attendu ce week-end. "Álvaro ne va pas là-bas pour remplir la grille de départ", sait Stefano Cecconi, le patron d'Aruba. "Il a eu un test comme récompense et l'a apprécié. Ensuite, Álvaro a fait un deuxième test un peu par hasard. Je pense que depuis, il pense secrètement à quelque chose de grand et qu'il ne se rendra pas à Sepang juste pour le plaisir.

Cecconi ne croit pas à une répétition de Valence 2006, lorsque la légende du Superbike Troy Bayliss s'est substitué à lui et a remporté de manière sensationnelle son unique victoire en MotoGP. "Bien sûr, on ne peut pas viser la victoire dans une seule épreuve. En même temps, je pense qu'il s'attend à être fort sur ce circuit, surtout s'il fait chaud", a ruminé le chef d'équipe. "Il n'a pas de pression parce que la saison de Superbike est terminée. Il peut profiter de la wildcard sans se soucier de son propre championnat. Il prendra plaisir à le faire".

La barre est d'ailleurs haute pour Bautista : lors du GP de Misano, son compagnon de longue date Dani Pedrosa a lui aussi fait son retour en MotoGP pour une course avec KTM. L'Espagnol s'est classé de manière spectaculaire 7e lors de la course de sprint et 4e lors de la course principale.