Michael Rinaldi: "Bautista y Rea siguen siendo los más fuertes

En el test de Jerez, Michael Rinaldi se sentó por primera vez en la Ducati privada de Motocorsa, pero también observó de cerca el debut en Yamaha de Jonathan Rea y de su ex compañero Álvaro Bautista.

Después de tres años en el equipo oficial Ducati, Michael Rinaldi se pasa al equipo cliente Motocorsa para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Esto significa que el italiano puede esperar con razón una temporada fuerte, ya que la Ducati V4R privada sólo difiere de las motos oficiales en algunos detalles. Además, Motocorsa ha sido el mejor equipo independiente en los dos últimos años con Axel Bassani.

Los test de Jerez del 31 de octubre y 1 de noviembre proporcionaron las primeras impresiones de la nueva temporada. Con el Campeón del Mundo de Supersport Nicolò Bulega como sucesor en el Aruba.it Ducati y el ex piloto de MotoGP Andrea Iannone en el Go Eleven Ducati, dos fuertes pilotos debutaron en el Campeonato del Mundo de Superbike. Jonathan Rea también se subía por primera vez a la Yamaha R1. De los pilotos punteros, sólo faltó Toprak Razgatlioglu, que no debutará con la BMW hasta principios de diciembre.

Rinaldi, que compartió pista con ellos al mismo tiempo, puede juzgar los tiempos mejor que un forastero. "Hay que leer entre líneas, por así decirlo. Por ejemplo, Bautista sólo era octavo, pero estaba a 1'40" después de 20 vueltas, pero los pilotos de más arriba tenían mayores problemas de ritmo", explica el piloto de 27 años a nuestros colegas de GPOne. "En mi opinión, veremos a los pilotos habituales en cabeza, sólo tenemos que esperar y ver lo que Toprak puede hacer con la BMW. Todos los pilotos son rápidos, es el rendimiento en carrera lo que marcará la diferencia. Rea me impresionó en su primer test con la Yamaha, estuvo bien en la pista. Si las cosas van tan bien en su debut, seguro que no será menos fuerte que con la Kawasaki".

El objetivo personal de Rinaldi sigue siendo terminar constantemente entre los cinco primeros y luchar por las plazas de podio. "Como los chicos del GRT Yamaha, todavía tengo que dar un paso adelante para poder desafiar a los tres titanes. El top 5 será más difícil de alcanzar. El nivel ha vuelto a subir, lo que es bueno para la serie", dice Rinaldi.