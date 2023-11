Michael Rinaldi : Bautista, Rea restent les plus forts

Après trois années passées au sein de l'équipe d'usine Ducati, Michael Rinaldi rejoint le team client Motocorsa pour le championnat du monde Superbike 2024. L'Italien peut ainsi légitimement espérer réaliser une saison solide, car la Ducati V4R privée ne se distingue des motos officielles que par quelques détails. De plus, Motocorsa a été la meilleure équipe indépendante ces deux dernières années avec Axel Bassani.

Les premiers enseignements sur la nouvelle saison ont été fournis par le test de Jerez les 31 octobre et 1er novembre. Avec le champion du monde Supersport Nicolò Bulega, qui lui a succédé chez Aruba.it Ducati, et l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone sur la Go Eleven Ducati, deux puissants pilotes ont fait leurs débuts dans le cadre du championnat du monde Superbike. De plus, Jonathan Rea était au guidon de la Yamaha R1 pour la première fois. Parmi les pilotes de pointe, seul Toprak Razgatlioglu manquait à l'appel, car il ne fera ses débuts en BMW que début décembre.

Rinaldi, qui a partagé la piste en même temps qu'eux, est mieux placé qu'un observateur extérieur pour évaluer les temps. "Il faut en quelque sorte lire entre les lignes. Par exemple, Bautista n'était que huitième, mais il faisait encore 1'40'' après 20 tours. En revanche, les pilotes placés plus haut ont eu plus de mal à trouver le bon rythme", a expliqué le pilote de 27 ans à nos confrères de GPOne. "A mon avis, nous verrons les pilotes habituels à l'avant, nous devons juste attendre de voir ce que Toprak peut faire sur la BMW. Tous les pilotes sont rapides, c'est la performance en configuration de course qui fera la différence. Rea m'a impressionné lors de son premier test avec la Yamaha, il était bien parti. Si les choses se passent aussi bien pour ses débuts, je suis sûr qu'il ne sera pas moins fort qu'avec la Kawasaki".

L'objectif personnel de Rinaldi reste de se battre constamment dans le top 5 et pour les podiums. "Comme les gars de GRT Yamaha, je dois encore faire un pas en avant pour pouvoir défier les trois titans. Le top 5 sera plus difficile à atteindre. Le niveau a encore augmenté, ce qui est bon pour la série", sait Rinaldi.