Michael Rinaldi: Bautista e Rea restano i più forti

Nei test di Jerez, Michael Rinaldi si è seduto per la prima volta sulla Ducati privata di Motocorsa, ma ha anche osservato da vicino il debutto sulla Yamaha di Jonathan Rea e del suo ex compagno di squadra Álvaro Bautista.

Dopo tre anni con il team Ducati Works, Michael Rinaldi passa al team clienti Motocorsa per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Ciò significa che l'italiano può legittimamente sperare in una stagione forte, dato che la Ducati V4R privata si differenzia dalle moto ufficiali solo per alcuni dettagli. Inoltre, Motocorsa è stato il miglior team indipendente negli ultimi due anni con Axel Bassani.

I test di Jerez del 31 ottobre e 1 novembre hanno fornito le prime indicazioni sulla nuova stagione. Con il Campione del Mondo Supersport Nicolò Bulega come successore di Aruba.it Ducati e l'ex pilota MotoGP Andrea Iannone sulla Go Eleven Ducati, due forti piloti hanno fatto il loro debutto nel Campionato Mondiale Superbike. Anche Jonathan Rea era per la prima volta in sella alla Yamaha R1. Tra i piloti di punta, mancava solo Toprak Razgatlioglu, che debutterà con la BMW solo all'inizio di dicembre.

Rinaldi, che ha condiviso la pista con loro nello stesso periodo, può giudicare i tempi meglio di un esterno. "Bisogna leggere tra le righe, per così dire. Per esempio, Bautista era solo 8°, ma era ancora a 1'40" dopo 20 giri, mentre i piloti più avanti avevano problemi di ritmo più gravi", ha detto il 27enne ai colleghi di GPOne. "Secondo me, vedremo i soliti piloti davanti, dobbiamo solo aspettare e vedere cosa riuscirà a fare Toprak sulla BMW. Tutti i piloti sono veloci, è la prestazione in assetto da gara che farà la differenza. Rea mi ha impressionato durante il suo primo test con la Yamaha, è stato bravo in pista. Se le cose andranno così bene al suo debutto, sicuramente non sarà meno forte che con la Kawasaki".

L'obiettivo personale di Rinaldi resta quello di arrivare costantemente tra i primi cinque e di lottare per il podio. "Come i ragazzi del GRT Yamaha, devo ancora fare un passo avanti per poter sfidare i tre titani. La top 5 sarà più difficile da raggiungere. Il livello si è alzato di nuovo, il che è positivo per la serie", dice Rinaldi.