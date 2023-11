Michael Rinaldi: Bautista e Rea continuam a ser os mais fortes

No teste de Jerez, Michael Rinaldi sentou-se na Ducati privada da Motocorsa pela primeira vez, mas também observou de perto a estreia na Yamaha de Jonathan Rea e do seu antigo companheiro de equipa Álvaro Bautista.

Depois de três anos com a equipa de trabalho da Ducati, Michael Rinaldi vai mudar para a equipa cliente Motocorsa para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Isto significa que o italiano pode, justificadamente, esperar uma época forte, uma vez que a Ducati V4R privada apenas difere das motos oficiais em alguns pormenores. Além disso, a Motocorsa tem sido a melhor equipa independente nos últimos dois anos com Axel Bassani.

O teste de Jerez, em 31 de outubro e 1 de novembro, proporcionou as primeiras impressões sobre a nova época. Com o Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega como seu sucessor na Aruba.it Ducati e o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone na Go Eleven Ducati, dois fortes pilotos fizeram a sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike. Jonathan Rea também estava a pilotar a Yamaha R1 pela primeira vez. Dos pilotos de topo, apenas faltou Toprak Razgatlioglu, uma vez que só fará a sua estreia na BMW no início de dezembro.

Rinaldi, que partilhou a pista com eles ao mesmo tempo, pode avaliar os tempos melhor do que alguém de fora. "É preciso ler nas entrelinhas, por assim dizer. Por exemplo, Bautista foi apenas 8º, mas ainda estava a 1m40s após 20 voltas, mas os pilotos mais à frente tiveram maiores problemas com o ritmo", disse o piloto de 27 anos aos nossos colegas da GPOne. "Na minha opinião, vamos ver os pilotos habituais na frente, só temos de esperar para ver o que Toprak consegue fazer com o BMW. Todos os pilotos são rápidos, é o desempenho em corrida que vai fazer a diferença. O Rea impressionou-me durante o seu primeiro teste com a Yamaha, ele esteve bem na pista. Se as coisas correrem tão bem na sua estreia, ele não será certamente menos forte do que com a Kawasaki."

O objetivo pessoal de Rinaldi continua a ser terminar consistentemente entre os cinco primeiros e lutar pelos lugares do pódio. "Tal como os rapazes da GRT Yamaha, ainda tenho de dar um passo em frente para poder desafiar os três titãs. O top 5 será mais difícil de alcançar. O nível voltou a subir, o que é bom para a série", diz Rinaldi.