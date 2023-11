L'as Honda Iker Lecuona aussi au MotoGP de Sepang

Le champion du monde Álvaro Bautista (Ducati) ne sera pas le seul pilote de Superbike au GP de Sepang. Une fois de plus, Iker Lecuona a été cité par Honda pour le remplacer en MotoGP.

Le calvaire du pilote MotoGP Alex Rins se poursuit. L'Espagnol s'était fracturé le tibia et le péroné lors de la course de sprint du Mugello, une fracture compliquée qui guérit mal depuis des mois malgré deux opérations. Depuis, le pilote LCR-Honda n'a participé qu'au meeting de Mandalika.

Désormais, Rins a reçu la recommandation de ne plus participer à aucune course cette année. Pour le prochain meeting sur le circuit de Sepang, Iker Lecuona a donc été désigné comme remplaçant par la Honda Racing Corporation. Le pilote d'usine Honda du championnat du monde Superbike avait déjà remplacé le LCR à Silverstone, au Red Bull Ring et à Barcelone, mais il n'avait pas réussi à marquer des points lors de ces trois sorties.

En revanche, Álvaro Bautista sera présent au GP de Sepang avec une wild card que le pilote de 38 ans a reçue de Ducati en récompense pour avoir remporté le championnat du monde Superbike en 2022. Avec l'actuelle Ducati MotoGP, on attend beaucoup du désormais double champion du monde SBK.

Il est d'ores et déjà certain que Lecuona roulera également pour LCR une semaine plus tard à Doha. Si Rins devait également faire l'impasse sur la finale de la saison à Valence le 26 novembre, le pilote de 23 ans pourrait à nouveau être mis à contribution.