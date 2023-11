L'asso della Honda Iker Lecuona anche nel MotoGP di Sepang

Il campione del mondo Álvaro Bautista (Ducati) non sarà l'unico pilota della Superbike al GP di Sepang. Ancora una volta, Iker Lecuona della Honda è stato nominato come sostituto nella MotoGP.

Continua il periodo di sofferenza del pilota della MotoGP Alex Rins. Lo spagnolo ha subito una complicata frattura alla tibia e al perone nella gara sprint del Mugello, che sta guarendo male da mesi nonostante due operazioni. Da allora, il pilota del Team LCR Honda ha partecipato solo alla gara di Mandalika.

A Rins è stato consigliato di non partecipare ad altre gare quest'anno. Iker Lecuona è stato quindi nominato dalla Honda Racing Corporation come sostituto per il prossimo incontro sul circuito di Sepang. Il pilota ufficiale Honda del Campionato Mondiale Superbike aveva già sostituito il team LCR a Silverstone, al Red Bull Ring e a Barcellona, mancando però i punti in tutte e tre le gare.

Álvaro Bautista, invece, sarà presente al GP di Sepang con una wildcard, che il 38enne ha ricevuto dalla Ducati come premio per la vittoria del Campionato Mondiale Superbike 2022. Con l'attuale MotoGP Ducati, il due volte campione del mondo SBK ha grandi aspettative.

È già chiaro che Lecuona correrà anche per LCR una settimana dopo a Doha. Se Rins dovesse saltare anche il finale di stagione a Valencia il 26 novembre, il 23enne potrebbe essere nuovamente convocato.