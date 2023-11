Iker Lecuona, o ás da Honda, também no MotoGP em Sepang

O campeão do mundo Álvaro Bautista (Ducati) não será o único piloto de Superbike no GP de Sepang. Mais uma vez, Iker Lecuona da Honda foi nomeado como substituto no MotoGP.

O tempo de sofrimento do piloto de MotoGP Alex Rins continua. O espanhol sofreu uma fratura complicada na tíbia e no perónio na corrida de sprint em Mugello, que está a cicatrizar mal há meses, apesar de duas operações. Desde então, o piloto da LCR Honda apenas disputou o encontro em Mandalika.

Rins foi agora aconselhado a não participar em mais nenhuma corrida este ano. Iker Lecuona foi assim nomeado pela Honda Racing Corporation como substituto para o próximo encontro no Circuito de Sepang. O piloto de fábrica da Honda no Campeonato do Mundo de Superbikes já tinha estado ao serviço da LCR em Silverstone, Red Bull Ring e Barcelona, mas falhou os pontos nas três corridas.

Álvaro Bautista, por outro lado, vai estar no GP de Sepang com um wildcard, que o piloto de 38 anos recebeu da Ducati como prémio por ter vencido o Campeonato do Mundo de Superbike de 2022. Com a atual Ducati de MotoGP, o agora bicampeão mundial de SBK tem grandes expectativas.

Já está claro que Lecuona também correrá pela LCR uma semana depois em Doha. Se Rins também falhar o final da época em Valência, a 26 de novembro, o jovem de 23 anos poderá ser novamente chamado.