Garrett Gerloff (BMW) : pole obtenue, pari gagné

Grâce à de bons résultats dans le dernier tiers de la saison, Garrett Gerloff est devenu le meilleur pilote BMW du championnat du monde Superbike 2023, même si sa 13e place avec 144 points ne correspondait pas à ses attentes. Le deuxième meilleur pilote avec une M1000RR a été l'Anglais Scott Redding avec 126 points, qui sera le coéquipier du Texan chez Bonovo action la saison prochaine.

Le point fort de Gerloff cette année a été le meeting de Magny-Cours, où il a surpris en décrochant la pole position et en se classant 4e et 5e dans les deux courses principales. Lors de la course Superpole, il a été balayé par Redding. Il s'avère maintenant que sa première pole position a été particulièrement précieuse pour le pilote de 28 ans.

En effet, au début de la saison, Gerloff a fait un pari avec son ami Aleix. Pour chaque week-end de course sans pole et sans victoire, il devait payer 100 euros à l'Espagnol. Mais s'il y parvenait, Aleix devrait se faire tatouer le numéro 31 du pilote BMW sur la peau. Gerloff a mis la main à la pâte et a immortalisé le résultat dans son blog vidéo sur YouTube.

"C'est l'un de mes plus grands détracteurs et il m'a dit que je n'arriverais pas à faire la pole ou à monter sur le podium cette année. Et maintenant, nous sommes ici à 'Evil Skin'", a déclaré Gerloff en souriant à la caméra. "Auparavant, j'avais déjà dû lui payer quelques centaines d'euros, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Il a eu de l'argent, j'ai eu le tatouage".