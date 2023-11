Garrett Gerloff (BMW): Pole, scommessa vinta

Garrett Gerloff gestisce un divertente blog su YouTube. Nel suo ultimo video, il pilota della BMW agisce come un tatuatore dopo aver vinto una scommessa con la pole del campionato mondiale Superbike a Magny-Cours.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo terzo della stagione, Garrett Gerloff è diventato il miglior pilota BMW del Campionato Mondiale Superbike 2023, anche se il 13° posto con 144 punti non ha soddisfatto le sue aspettative. Il secondo miglior pilota con una M1000RR è stato l'inglese Scott Redding con 126 punti, che sarà il compagno di squadra del texano nell'azione Bonovo della prossima stagione.

Il momento clou di Gerloff quest'anno è stato l'incontro di Magny-Cours, quando ha sorprendentemente concluso in pole e al 4° e 5° posto nelle due gare principali. Nella Superpole è stato poi spazzato via da Redding. La prima pole position è stata particolarmente preziosa per il 28enne.

All'inizio della stagione, Gerloff ha fatto una scommessa con il suo compagno Aleix. Doveva pagare allo spagnolo 100 euro per ogni weekend di gara senza pole o vittoria. Tuttavia, se ci fosse riuscito, Aleix avrebbe dovuto farsi tatuare sulla pelle il numero di gara 31 del pilota BMW. Gerloff lo ha fatto da solo e ha registrato il risultato nel suo video blog su YouTube.

"È uno dei miei più grandi critici e diceva che quest'anno non sarei arrivato né in pole né sul podio. E ora siamo qui a 'Evil Skin'", ha detto Gerloff, sorridendo alla telecamera. "Ho dovuto pagargli qualche centinaio di euro prima, quindi è una situazione vantaggiosa per tutti. Lui ha avuto i soldi, io il tatuaggio".