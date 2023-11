Garrett Gerloff (BMW): Pole, aposta ganha

Garrett Gerloff tem um blogue divertido no YouTube. No seu último vídeo, o piloto da BMW actua como tatuador depois de ganhar uma aposta com a pole no Campeonato do Mundo de Superbike em Magny-Cours.

Com fortes resultados no último terço da temporada, Garrett Gerloff tornou-se o melhor piloto da BMW no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, mesmo que o 13º lugar com 144 pontos não tenha correspondido às suas expectativas. O segundo melhor piloto com uma M1000RR foi o inglês Scott Redding com 126 pontos, que será o companheiro de equipa do texano na ação da Bonovo na próxima temporada.

O ponto alto de Gerloff este ano foi o encontro em Magny-Cours, onde surpreendentemente terminou na pole e em 4º e 5º lugar nas duas corridas principais. Na corrida de Superpole, foi depois eliminado por Redding. No final, a sua primeira pole position foi particularmente valiosa para o piloto de 28 anos.

No início da época, Gerloff fez uma aposta com o seu companheiro Aleix. Tinha de pagar 100 euros ao espanhol por cada fim de semana de corrida sem pole ou vitória. No entanto, se conseguisse, Aleix teria de tatuar na sua pele o número 31 da corrida do piloto da BMW. Gerloff fê-lo ele próprio e registou o resultado no seu blogue de vídeo no YouTube.

"Ele é um dos meus maiores críticos e disse que eu não ia conseguir chegar à pole ou ao pódio este ano. E agora estamos aqui no 'Evil Skin'", disse Gerloff, sorrindo para a câmara. "Tive de lhe pagar algumas centenas de euros antes, por isso é uma situação em que todos ganham. Ele ficou com o dinheiro e eu com a tatuagem".