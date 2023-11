Campionato del mondo SBK 2024: i 5 perdenti della giostra dei trasferimenti

Con l'ingaggio di Philipp Öttl nel Team Yamaha GMT94, è stato assegnato uno degli ultimi posti disponibili per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Bradley Ray rimarrà con la Motoxracing Yamaha e alla Kawasaki Puccetti ci sono molte indicazioni che Tito Rabat continuerà.

Cinque piloti sono rimasti a mani vuote. Loris Baz, 16° in classifica generale quest'anno, ha dovuto cedere il suo posto alla Bonovo action BMW a Scott Redding ed è alla ricerca di una nuova squadra nei campionati Superbike britannico e statunitense. Il francese può anche immaginare di partecipare al Campionato mondiale Endurance.

Lorenzo Baldassarri (18°) perde il posto in GMT94 a favore di Öttl e si prevede che torni nella classe Supersport, dove è stato secondo dietro a Domi Aegerter nel 2022.

Il Team Petronas MI Honda sta trasferendo i suoi due piloti Supersport di quest'anno, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, alla squadra Superbike per il 2024, mentre Hafizh Syahrin (21°) ed Eric Granado (zero punti) hanno bisogno di un nuovo lavoro. Syahrin sta valutando la possibilità di correre nel campionato asiatico, mentre è ipotizzabile anche il campionato mondiale Endurance. Granado ha gareggiato quest'anno in MotoE insieme al Campionato mondiale Superbike e vuole continuare a farlo.

Oliver König (zero punti) è stato promosso direttamente dalla classe Supersport 300 al Campionato mondiale Superbike dopo la stagione 2021. Nei due anni successivi, il pilota ceco ha ottenuto solo tre punti in 66 gare, finendo 15° a Mandalika nel 2022 e 14° a Phillip Island nello stesso anno. Il suo team Orelac Kawasaki parteciperà al Campionato mondiale Supersport (con due Ducati) solo nel 2024, mentre König passerà al Campionato mondiale Endurance.

Orelac sarà sostituito nel Campionato mondiale Superbike da Marc VDS Ducati, una squadra di profilo molto più elevato, che schiererà l'ex campione Supersport e pilota GP di lunga data Sam Lowes.

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: IkerLecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Grassetto = confermato ufficialmente