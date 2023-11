Campeonato do Mundo de SBK 2024: Os 5 perdedores do carrossel de transferências

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 conta com 24 pilotos regulares, sendo a Ducati e a Yamaha as mais representadas com seis pilotos cada. Cinco terão de procurar outra série de corridas.

Com a assinatura de Philipp Öttl para a Yamaha Team GMT94, foi atribuído um dos últimos lugares disponíveis para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Bradley Ray vai continuar na Motoxracing Yamaha e na Kawasaki Puccetti há muitas indicações de que Tito Rabat vai continuar.

Cinco pilotos ficaram de mãos a abanar. Loris Baz, 16º na geral este ano, teve de ceder o seu lugar na Bonovo action BMW a Scott Redding e está à procura de uma nova equipa nos Campeonatos Britânico e Americano de Superbike. O francês também se imagina a competir no Campeonato do Mundo de Endurance.

Lorenzo Baldassarri (18º) perde o seu lugar na GMT94 para Öttl e espera-se que regresse à classe Supersport, onde foi vice-campeão atrás de Domi Aegerter em 2022.

A Team Petronas MI Honda vai transferir os seus dois pilotos de Supersport deste ano, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, para a equipa de Superbike em 2024, enquanto Hafizh Syahrin (21º) e Eric Granado (zero pontos) precisam de novos empregos. Syahrin está a considerar correr no Campeonato Asiático, enquanto o Campeonato do Mundo de Resistência também é concebível. Granado competiu no MotoE este ano em paralelo com o Campeonato do Mundo de Superbike e quer continuar a competir.

Oliver König (zero pontos) foi promovido diretamente da classe Supersport 300 para o Campeonato Mundial de Superbike após a temporada de 2021. Nos dois anos desde então, o piloto checo marcou uns míseros três pontos em 66 corridas, terminando em 15º em Mandalika em 2022 e em 14º em Phillip Island no mesmo ano. A sua equipa Orelac Kawasaki só vai competir no Campeonato do Mundo de Supersport (com duas Ducati) em 2024, enquanto König vai mudar para o Campeonato do Mundo de Endurance.

A Orelac será substituída no Campeonato do Mundo de Superbike pela Marc VDS Ducati, uma equipa com uma reputação muito mais forte, à qual se juntará o antigo campeão de Supersport e piloto de GP de longa data Sam Lowes.

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: IkerLecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Negrito = oficialmente confirmado