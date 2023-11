Johnny Rea (Yamaha): "La situación en Kawasaki es diferente"

El recién llegado de Yamaha Jonathan Rea terminó el primer test invernal en Jerez en un respetable tercer puesto, aunque los tiempos sólo tienen una importancia limitada debido al uso de neumáticos traseros de calificación y a programas de pruebas muy diferentes.

"Ha sido sólo la primera toma de contacto, estoy seguro de que encontraré el límite de la moto", dijo Rea con una sonrisa sobre su primera evaluación. "Entonces podré empezar a quejarme de ciertas áreas. Ahora todo es nuevo y estoy muy lejos del límite, todavía no estoy aprovechando todo el potencial. Sin duda necesito adaptar un poco mi estilo y apenas he cambiado nada en la moto todavía. Primero quería sentirme cómodo".

Rea tuvo a Pere Riba como jefe de equipo en Kawasaki durante nueve años, mientras que el bicampeón del mundo de Supersport Andrew Pitt está a su lado en Yamaha. "Tengo una amistad increíble con Pere", dijo el piloto de 36 años a SPEEDWEEK.com. "Siento un gran respeto por Andrew, pero tardará algún tiempo en entender todos mis comentarios. Lo mismo ocurre con los ingenieros electrónicos y los demás técnicos. Me llevo bien con Andrew, nos conocemos desde hace muchos años. Al igual que Pere, es un ex piloto y entiende la mentalidad de los pilotos. No sólo la parte técnica es importante, ha hecho un gran trabajo con Locatelli. Para mí, el test ha sido una muy buena introducción a mi nueva casa, no tengo más que cosas positivas que decir."

A diferencia de Kawasaki, Yamaha da mucha importancia a su imagen de competición. ¿Siente Rea lo mismo dentro del equipo Pata? "Sólo he estado allí unos días, es difícil de decir", reflexionó Johnny. "La mayor ventaja de Yamaha es probablemente que el desarrollo de la superbike tiene lugar en Europa. Y tienen muchos datos de pilotos rápidos con las mismas motos. Creo que esto les facilitará dar pasos adelante. Kawasaki sólo tiene dos motos oficiales, así que la situación es diferente para ellos. Yamaha trabaja de forma diferente, pero me gusta esta sensación. Confío en que los chicos están trabajando bien".