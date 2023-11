Johnny Rea (Yamaha) : "La situation est différente chez Kawasaki".

Le débutant Yamaha Jonathan Rea a terminé le premier test hivernal à Jerez à une remarquable troisième place, bien que les temps n'aient qu'une signification limitée en raison de l'utilisation de pneus arrière qualificatifs et de programmes de test très différents.

"Ce n'était que le premier contact, je suis sûr que je vais trouver les limites de la moto", a déclaré Rea en souriant à propos de son premier bilan. "Ensuite, je pourrai commencer à me plaindre de certains domaines. Maintenant, tout est nouveau et je suis loin de la limite - je n'exploite pas encore le potentiel. Je dois certainement adapter mon style et je n'ai pas encore changé grand-chose à la moto. Je voulais d'abord me sentir à l'aise".

Pendant neuf ans, Rea a eu Pere Riba comme chef d'équipe chez Kawasaki, tandis que chez Yamaha, c'est Andrew Pitt, double champion du monde de Supersport, qui l'assiste. "J'ai une amitié incroyable avec Pere", a déclaré le pilote de 36 ans à SPEEDWEEK.com. "J'ai beaucoup de respect pour Andrew, mais il lui faudra du temps pour comprendre tous mes commentaires. Il en va de même pour les électroniciens et les autres techniciens. Je m'entends bien avec Andrew, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Comme Pere, il est un ancien coureur et comprend la mentalité des pilotes. Il n'y a pas que le côté technique qui est important, avec Locatelli il a fait un travail formidable. Pour moi, ce test a été une très bonne introduction à ma nouvelle maison, je n'ai que des choses positives à dire".

Contrairement à Kawasaki, Yamaha attache beaucoup d'importance à son image de course. Rea le ressent-il aussi au sein du team Pata ? "Je ne suis là que depuis quelques jours, c'est difficile à dire", rumine Johnny. "Le plus grand avantage de Yamaha est sans doute que le développement de la superbike se fait en Europe. Et ils ont beaucoup de données de pilotes rapides sur les mêmes motos. Je pense que cela leur permet de progresser plus facilement. Chez Kawasaki, il n'y a que deux motos officielles, la situation est différente chez eux. Yamaha travaille différemment, mais j'aime cette sensation. Je suis confiant, les gars travaillent bien".