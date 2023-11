Johnny Rea (Yamaha): "La situazione in Kawasaki è diversa".

Il nuovo arrivato in casa Yamaha, Jonathan Rea, ha concluso il primo test invernale a Jerez con un rispettabile terzo posto, anche se i tempi hanno un significato limitato a causa dell'utilizzo di pneumatici posteriori da qualifica e di programmi di prova molto diversi.

"Era solo il primo contatto, sono sicuro che troverò il limite della moto", ha detto Rea con un sorriso a proposito della sua prima valutazione. "Poi potrò iniziare a lamentarmi di alcune aree. Ora è tutto nuovo e sono molto lontano dal limite: non sto ancora sfruttando il potenziale. Devo sicuramente adattare un po' il mio stile e non ho ancora cambiato quasi nulla sulla moto. Volevo prima sentirmi a mio agio".

Rea ha avuto Pere Riba come capo equipaggio alla Kawasaki per nove anni, mentre il due volte campione del mondo Supersport Andrew Pitt è al suo fianco alla Yamaha. "Con Pere ho un'amicizia incredibile", ha dichiarato il 36enne a SPEEDWEEK.com. "Ho un grande rispetto per Andrew, ma gli ci vorrà un po' di tempo per capire tutti i miei commenti. Lo stesso vale per gli ingegneri elettronici e gli altri tecnici. Vado molto d'accordo con Andrew, ci conosciamo da molti anni. Come Pere, anche lui è un ex pilota e capisce la mentalità dei piloti. Non è importante solo l'aspetto tecnico, ha fatto un ottimo lavoro con Locatelli. Per me il test è stato un'ottima introduzione alla mia nuova casa, ho solo cose positive da dire".

A differenza della Kawasaki, la Yamaha attribuisce grande importanza alla sua immagine nelle corse. Rea sente questa importanza anche all'interno del team Pata? "Sono lì solo da pochi giorni, è difficile dirlo", ha pensato Johnny. "Il vantaggio più grande della Yamaha è probabilmente che lo sviluppo della superbike avviene in Europa. E hanno un sacco di dati provenienti da piloti veloci che utilizzano le stesse moto. Credo che questo renderà più facile per loro fare dei passi avanti. Kawasaki ha solo due moto ufficiali, quindi la situazione è diversa per loro. La Yamaha lavora in modo diverso, ma mi piace questa sensazione. Sono fiducioso che i ragazzi stiano lavorando bene".