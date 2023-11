Johnny Rea (Yamaha): "A situação na Kawasaki é diferente"

Como seis vezes Campeão do Mundo de Superbike e 119 vezes vencedor de corridas, Jonathan Rea sabe melhor do que ninguém o que é preciso para ter sucesso. Ele acredita que a Yamaha está a fazer muitas coisas bem.

O recém-chegado à Yamaha Jonathan Rea terminou o primeiro teste de inverno em Jerez num respeitável terceiro lugar, embora os tempos tenham apenas um significado limitado devido à utilização de pneus traseiros de qualificação e programas de testes muito diferentes.

"Foi apenas o primeiro contacto, tenho a certeza que vou encontrar o limite da moto", disse Rea com um sorriso sobre a sua primeira avaliação. "Depois posso começar a queixar-me de certas áreas. Tudo é novo agora e estou muito longe do limite - ainda não estou a utilizar o potencial. Tenho de adaptar um pouco o meu estilo e ainda não mudei quase nada na mota. Queria sentir-me confortável primeiro".

Rea teve Pere Riba como chefe de equipa na Kawasaki durante nove anos, enquanto o bicampeão mundial de Supersport Andrew Pitt está ao seu lado na Yamaha. "Tenho uma amizade incrível com o Pere," disse o piloto de 36 anos ao SPEEDWEEK.com. "Tenho um grande respeito pelo Andrew, mas vai demorar algum tempo até que ele compreenda todos os meus comentários. O mesmo se passa com os engenheiros electrónicos e os outros técnicos. Eu dou-me bem com o Andrew, conhecemo-nos há muitos anos. Tal como o Pere, ele é um ex-piloto e compreende a mentalidade dos pilotos. Não é só a parte técnica que é importante, ele fez um ótimo trabalho com o Locatelli. Para mim, o teste foi uma excelente introdução à minha nova casa, só tenho coisas positivas a dizer."

Em contraste com a Kawasaki, a Yamaha dá grande importância à sua imagem nas corridas. Será que Rea também sente isso na equipa Pata? "Só estou lá há alguns dias, é difícil dizer", ponderou Johnny. "A maior vantagem da Yamaha é, provavelmente, o facto de o desenvolvimento da superbike ter lugar na Europa. E eles têm muitos dados de pilotos rápidos com as mesmas motos. Acredito que isto lhes vai facilitar a tarefa de dar passos em frente. A Kawasaki só tem duas motas oficiais, por isso a situação é diferente para eles. A Yamaha trabalha de forma diferente, mas gosto desta sensação. Estou confiante de que os rapazes estão a trabalhar bem."