Nouvelle Honda Fireblade : prête à percer en SBK ?

Comme d'habitude, toutes les nouveautés apportées à la version de série d'une moto ne sont pas forcément déterminantes pour la course. Cependant, dans le cas de la Honda Fireblade SP 2024, certaines modifications ont été apportées au modèle de route, qui auront très certainement une influence sur son utilisation en Championnat du monde Superbike.

Ainsi, Honda a doté la CBR1000RR-R de nouveaux winglets qui se distinguent nettement du modèle précédent. De plus, toute l'aérodynamique a été revue afin d'améliorer la maniabilité et la vitesse de pointe. Le règlement du championnat du monde proche de la série n'autorise que des écarts minimes par rapport au modèle d'homologation pour le carénage, ce qui rend cette mise à jour d'autant plus importante.

Conformément au règlement FIM, les modifications du cadre ne sont également possibles que de manière limitée ou par le biais de ce que l'on appelle les Super-Concessions-Parts. Le cadre en pont en aluminium de la nouvelle Honda a été adapté afin d'augmenter la précision de la direction et l'adhérence des roues avant et arrière et d'améliorer le feedback pour le pilote. Sur le cadre 2024, les nervures internes de renfort ont été supprimées, la zone des parois fines a été élargie et la forme des sections transversales du cadre a été optimisée. Outre une réduction de poids de plus d'un kilo, l'accent a été mis sur la réduction de la rigidité latérale et de la rigidité en torsion.

Les modifications apportées au moteur à quatre cylindres en ligne, qui n'était déjà pas faible auparavant, sont importantes. L'alésage et la course sont restés identiques (81 mm et 48,5 mm), mais le calage des soupapes a été modifié et le taux de compression augmenté. Des soupapes d'admission plus légères en titane et des ressorts elliptiques progressifs pour l'admission et l'échappement s'y ajoutent ; bien entendu, les canaux d'admission ont également été optimisés dans la foulée. La 2024-CBR est également la première à utiliser le revêtement Diamond-like-Carbon (DLC) sur les cames d'une moto de série. Ce procédé, utilisé jusqu'à présent uniquement en MotoGP, permet de réduire de 35 pour cent les pertes par frottement dans la commande des soupapes. La liste des modifications pourrait s'allonger.

Le fait que Honda ne s'en tienne pas à un simple remplacement d'organes internes se manifeste déjà par la largeur et la longueur réduites du moteur. Cela ne devrait pas poser de problèmes d'acceptation par la FIM dans le cadre de l'homologation, comme Kawasaki en a fait l'expérience il y a quelques années.

Il convient de mentionner la modification de la commande du papillon des gaz. Le Throttle by Wire a été remplacé par un système à deux moteurs. Un servomoteur actionne les papillons pour les cylindres 1 et 2, l'autre pour les cylindres 3 et 4. Les ouvertures des papillons des cylindres 1 et 2 sont plus petites et s'ouvrent un peu plus tôt afin de détecter et de mieux prendre en compte les conditions de pression et les rotations du vilebrequin. Cela permet un contrôle plus précis du moteur à bas régime et une meilleure utilisation de la puissance pour le conducteur. Lorsque le régime augmente, tous les papillons s'ouvrent ensemble et assurent une poussée croissante jusqu'à la puissance de pointe.

Les nouveautés apportées aux éléments de suspension, au bras oscillant, au cockpit et à l'électronique sont secondaires pour une utilisation en championnat du monde Superbike, puisqu'elles doivent de toute façon être remplacées (ou changées).

Tout compte fait, tout porte à croire que Honda a intégré dans sa moto de série des enseignements importants tirés du championnat du monde Superbike afin de se rapprocher des meilleures motos. Depuis l'introduction de la Triple-R en 2020, seuls cinq podiums ont été obtenus. En 2024, l'équipe officielle d'usine de la Honda Racing Corporation se présente à nouveau avec Iker Lecuona et Xavi Vierge.