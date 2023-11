Nuova Honda Fireblade: pronta per la svolta SBK?

I responsabili di Honda hanno occasionalmente accennato alla possibilità di una revisione della CBR1000RR per il 2024. Tuttavia, gli aggiornamenti annunciati martedì sono molto più estesi di quanto ipotizzato in precedenza.

Come sempre, non tutte le innovazioni per la versione di serie di una moto sono rilevanti anche per le corse. Nel caso della Honda Fireblade SP 2024, tuttavia, sono state inserite nel modello stradale alcune modifiche che avranno sicuramente un impatto sul suo utilizzo nel campionato mondiale Superbike.

Ad esempio, Honda ha dotato la CBR1000RR di nuove alette che differiscono notevolmente dal modello precedente. Inoltre, l'intera aerodinamica è stata rivista per migliorare la maneggevolezza e la velocità massima. Il regolamento del campionato del mondo di quasi produzione consente solo piccole deviazioni dal modello di omologazione per la carenatura, il che rende questo aggiornamento ancora più importante.

Secondo le regole FIM, anche le modifiche al telaio sono possibili solo in misura limitata o attraverso le cosiddette parti in super concessione. Il telaio a ponte in alluminio della nuova Honda è stato adattato per aumentare la precisione di guida e l'aderenza delle ruote anteriori e posteriori e per migliorare il feedback del pilota. Le nervature interne di irrigidimento sono state eliminate dal telaio 2024, l'area delle pareti sottili è stata estesa e la forma delle sezioni trasversali del telaio è stata ottimizzata. Oltre a un risparmio di peso di oltre un chilogrammo, tuttavia, l'attenzione si è concentrata sulla riduzione della rigidità laterale e torsionale.

Sono state apportate ampie modifiche al motore a quattro cilindri in linea, che già non era debole di suo. L'alesaggio e la corsa rimasero identici a 81 mm e 48,5 mm, ma la fasatura delle valvole fu modificata e la compressione aumentata. Inoltre, sono state aggiunte valvole di aspirazione in titanio più leggere e molle progressive ellittiche per l'aspirazione e lo scarico; naturalmente, anche i condotti di aspirazione sono stati ottimizzati. La CBR 2024 è anche la prima volta che il rivestimento in carbonio simile al diamante (DLC) viene utilizzato sulle camme di una moto di serie. Questo processo, precedentemente utilizzato solo nella MotoGP, riduce le perdite di attrito nel treno di valvole del 35%. L'elenco delle modifiche potrebbe continuare a lungo.

Il fatto che Honda non stia semplicemente sostituendo i componenti interni è dimostrato dalla ridotta larghezza e lunghezza del motore. Questo dovrebbe evitare qualsiasi problema di accettazione da parte della FIM nell'ambito del processo di omologazione, come accaduto a Kawasaki qualche anno fa.

Vale la pena di menzionare la modifica al comando della valvola a farfalla. L'acceleratore a filo è stato sostituito da un sistema con due motori. Un servomotore aziona le valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2, l'altro per i cilindri 3 e 4. Le aperture delle valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2 sono più piccole e si aprono leggermente prima per rilevare i rapporti di pressione e i giri dell'albero motore e tenerne conto in modo più efficace. Ciò consente di controllare con maggiore precisione il motore ai bassi regimi e di sfruttare meglio la potenza per il pilota. Quando il regime del motore aumenta, tutte le valvole a farfalla si aprono insieme e forniscono una spinta crescente fino alla potenza massima.

Le innovazioni apportate alle sospensioni, al forcellone, all'abitacolo e all'elettronica sono di secondaria importanza per l'utilizzo nel Campionato Mondiale Superbike, in quanto (devono) essere sostituite in ogni caso.

Tutto sommato, si può affermare che Honda ha incorporato nella moto di serie importanti risultati del campionato mondiale Superbike per mettersi al passo con le moto migliori. Dall'introduzione della Triple-R nel 2020 sono stati raggiunti solo cinque podi. Nel 2024, il team ufficiale della Honda Racing Corporation gareggerà ancora una volta con Iker Lecuona e Xavi Vierge.