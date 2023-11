Nova Honda Fireblade: Pronta para a descoberta do SBK?

Os responsáveis da Honda deram a entender ocasionalmente que poderia haver uma CBR1000RR-R revista para 2024. No entanto, as actualizações anunciadas na terça-feira são muito mais extensas do que se supunha anteriormente.

Como é habitual, nem todas as inovações para a versão de produção de uma mota são também relevantes para as corridas. No caso da Honda Fireblade SP 2024, no entanto, foram incorporadas algumas alterações no modelo de estrada que terão certamente um impacto na sua utilização no Campeonato do Mundo de Superbike.

Por exemplo, a Honda deu à CBR1000RR-R novos winglets que diferem significativamente do modelo anterior. Além disso, toda a aerodinâmica foi revista para melhorar o comportamento e a velocidade máxima. Os regulamentos do campeonato do mundo de produção próxima apenas permitem pequenos desvios do modelo de homologação para a carenagem, o que torna esta atualização ainda mais importante.

De acordo com as regras da FIM, as modificações no quadro também só são possíveis de forma limitada ou através das chamadas peças de super concessão. O quadro em ponte de alumínio da nova Honda foi adaptado para aumentar a precisão da direção e a aderência das rodas dianteiras e traseiras e para melhorar o feedback para o piloto. As nervuras internas de reforço foram removidas do quadro 2024, a área de parede fina foi aumentada e a forma das secções transversais do quadro foi optimizada. Para além de uma redução de peso de mais de um quilograma, a redução da rigidez lateral e de torção foi o objetivo principal.

O motor de quatro cilindros em linha, que já não era fraco, foi objeto de alterações profundas. O diâmetro e o curso permaneceram idênticos, com 81 mm e 48,5 mm, mas a regulação das válvulas foi alterada e a compressão aumentada. Além disso, foram adicionadas válvulas de admissão de titânio mais leves e molas progressivas elípticas para admissão e escape; naturalmente, as portas de admissão também foram optimizadas no processo. A CBR 2024 é também a primeira vez que o revestimento de carbono tipo diamante (DLC) foi utilizado nos cames de uma moto de produção. Este processo, que anteriormente só era utilizado no MotoGP, reduz as perdas por fricção no comando de válvulas em 35 por cento. A lista de modificações poderia continuar.

O facto de a Honda não estar simplesmente a substituir os componentes internos é demonstrado pela pequena largura e comprimento do motor. Isto deve evitar quaisquer problemas com a aceitação pela FIM como parte do processo de homologação, como aconteceu com a Kawasaki há alguns anos.

Vale a pena mencionar a alteração do controlo da válvula do acelerador. O acelerador por fio foi alterado para um sistema com dois motores. Um servomotor acciona as válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2, o outro para os cilindros 3 e 4. As aberturas das válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2 são mais pequenas e abrem ligeiramente mais cedo para detetar as relações de pressão e as rotações da cambota e tê-las em conta de forma mais eficaz. Isto permite um controlo mais preciso do motor na gama de rotações mais baixa e uma melhor utilização da potência para o condutor. À medida que a velocidade do motor aumenta, todas as válvulas do acelerador abrem em conjunto e proporcionam um impulso crescente até à potência máxima.

As inovações nos elementos de suspensão, braço oscilante, cockpit e eletrónica são de importância secundária para utilização no Campeonato do Mundo de Superbike, uma vez que (têm de) ser substituídos de qualquer forma.

Em suma, há muito a sugerir que a Honda incorporou importantes descobertas do Campeonato do Mundo de Superbike na moto de produção, a fim de alcançar as melhores motos. Apenas cinco pódios foram alcançados desde que a Triple-R foi introduzida em 2020. Em 2024, a equipa oficial de fábrica da Honda Racing Corporation voltará a competir com Iker Lecuona e Xavi Vierge.