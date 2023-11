Bayliss à propos de Bautista en MotoGP : "Tout est possible".

Même après 17 ans, beaucoup qualifient la finale du MotoGP à Valence en 2006 de miracle. A l'époque, Troy Bayliss avait remplacé Sete Gibernau, blessé, dans l'équipe d'usine Ducati après avoir remporté le championnat du monde Superbike et avait remporté la course de manière spectaculaire. Il ne faut pas oublier : Ducati n'était pas le constructeur dominant à l'époque et n'avait jusqu'alors remporté que six victoires dans la plus haute catégorie GP, toutes avec Loris Capirossi.

Pour l'Australien, alors double champion du monde de Superbike - Bayliss a remporté son troisième titre en 2008 - il s'agissait de sa première victoire lors de sa 42e course en MotoGP (32 avec Ducati, 10 avec Honda).



"Notre championnat venait de se terminer et ils m'ont demandé si je voulais participer à la dernière course à Valence et à la dernière course en 990 cm3 pour terminer le projet que Loris et moi avions commencé ensemble en 2003. Cela avait beaucoup de sens", se souvient Bayliss dans un entretien avec WorldSBK. "J'ai emmené Paolo Ciabatti et Ernesto Marinelli de l'équipe Superbike et le week-end s'est transformé en conte de fées. Je ne l'oublierai jamais, c'était quelque chose de très spécial".

Il en sera de même le week-end prochain à Sepang, lorsque Álvaro Bautista, après avoir remporté le championnat du monde Superbike en 2023, fera une apparition en MotoGP. Pour se préparer, l'Espagnol a effectué des tests impressionnants avec la Desmosedici actuelle.

Quelle confiance Bayliss accorde-t-il à l'actuelle star de Ducati dans le championnat du monde proche de la série pour son aventure en MotoGP ?



"Je suis heureux pour Bautista qu'il ait cette opportunité et je pense que c'est formidable qu'il aille à Sepang. Cela pourrait aussi s'avérer être un week-end formidable pour lui", a supposé l'homme aux 52 victoires en Superbike. "Il n'aura pas de pression. Nous savons qu'il est rapide et que tout est possible ! Je suis sûr qu'il va prendre beaucoup de plaisir. Il a testé la moto à Misano, il a donc une idée. Maintenant, il doit se confronter à tous ces garçons et il aura le sentiment de vouloir prouver quelque chose à lui-même et peut-être aussi au paddock Superbike. C'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il passera un bon moment. C'est tout ce qui compte".