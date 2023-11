Bayliss su Bautista in MotoGP: "Tutto è possibile".

La leggenda della Superbike Troy Bayliss ha fatto la storia con la sua vittoria nel GP di Valencia 2006. L'australiano è fiducioso che anche Álvaro Bautista, stella della Ducati, possa vivere un fine settimana eccezionale in occasione del suo esordio in MotoGP a Sepang.

Anche dopo 17 anni, molti descrivono ancora la finale del MotoGP a Valencia nel 2006 come un miracolo. All'epoca, Troy Bayliss sostituì l'infortunato Sete Gibernau nel team Ducati Works dopo aver vinto il campionato mondiale Superbike e vinse la gara in modo spettacolare. Non bisogna dimenticare che: La Ducati non era il costruttore dominante all'epoca e fino a quel momento aveva ottenuto solo sei vittorie nella massima categoria GP, tutte con Loris Capirossi.

Per l'australiano e allora due volte campione del mondo Superbike - Bayliss ha conquistato il suo terzo titolo nel 2008 - si trattava della prima vittoria alla sua 42ª gara in MotoGP (32 con Ducati, dieci con Honda).



"Il nostro campionato era appena terminato e mi chiesero se volevo correre l'ultima gara a Valencia e l'ultima gara con la 990 cc per concludere il progetto che io e Loris avevamo iniziato insieme nel 2003. Aveva molto senso", ricorda Bayliss in un'intervista a WorldSBK. "Ho portato con me Paolo Ciabatti ed Ernesto Marinelli del team Superbike e il weekend è diventato una favola. Non lo dimenticherò mai, è stato qualcosa di molto speciale".

La situazione sarà simile a quella dell'ormai 54enne il prossimo fine settimana a Sepang, quando Álvaro Bautista esordirà come ospite in MotoGP dopo aver vinto il Campionato del Mondo Superbike 2023. Per prepararsi, lo spagnolo ha completato test impressionanti con l'attuale Desmosedici.

Cosa si aspetta Bayliss dall'attuale stella Ducati nel campionato mondiale di serie durante la sua avventura in MotoGP?



"Sono felice per Bautista che abbia questa opportunità e penso che sia fantastico che vada a Sepang. Potrebbe essere un grande weekend anche per lui", ha ipotizzato il 52 volte vincitore della Superbike. "Non avrà alcuna pressione. Sappiamo che è veloce e che tutto è possibile! Sono sicuro che si divertirà molto. Ha provato la moto a Misano, quindi si è fatto un'idea. Ora dovrà confrontarsi con tutti questi ragazzi e avrà la sensazione di voler dimostrare qualcosa a se stesso e forse anche al paddock della Superbike. È quello che ho provato anch'io in quel momento. Gli auguro il meglio e spero che si diverta. È questo l'obiettivo".