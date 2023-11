Bayliss sobre Bautista no MotoGP: "Tudo é possível

A lenda das Superbike Troy Bayliss fez história com a sua vitória no GP de Valência de 2006. O australiano está confiante que a estrela da Ducati Álvaro Bautista também vai ter um fim de semana excecional na sua estreia como convidado no MotoGP em Sepang.

Mesmo após 17 anos, muitos ainda descrevem a final do MotoGP em Valência, em 2006, como um milagre. Nessa altura, Troy Bayliss substituiu o lesionado Sete Gibernau na equipa de trabalho da Ducati depois de vencer o Campeonato do Mundo de Superbike e venceu a corrida de forma espetacular. Não nos podemos esquecer: A Ducati não era o fabricante dominante na altura e só tinha conseguido seis vitórias na categoria máxima de GP até então, todas com Loris Capirossi.

Para o australiano e então bicampeão mundial de Superbike - Bayliss conquistou o seu terceiro título em 2008 - foi a primeira vitória na sua 42ª corrida de MotoGP (32 com a Ducati, dez com a Honda).



"O nosso campeonato tinha acabado de terminar e perguntaram-me se queria correr na última corrida em Valência e na última corrida com a 990 cc para terminar o projeto que eu e o Loris tínhamos começado juntos em 2003. Fazia todo o sentido", recorda Bayliss numa entrevista ao WorldSBK. "Levei comigo o Paolo Ciabatti e o Ernesto Marinelli da equipa de Superbike e o fim de semana tornou-se um conto de fadas. Nunca o vou esquecer, foi algo muito especial".

A situação será semelhante à de Álvaro Bautista, agora com 54 anos, no próximo fim de semana em Sepang, quando Álvaro Bautista fizer uma estreia como convidado no MotoGP depois de vencer o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Na preparação, o espanhol fez testes impressionantes com a atual Desmosedici.

O que é que Bayliss espera da atual estrela da Ducati no campeonato do mundo de produção durante a sua aventura no MotoGP?



"Estou muito contente por o Bautista estar a ter esta oportunidade e penso que é fantástico que ele vá para Sepang. Poderá vir a ser um grande fim de semana para ele também," disse o 52 vezes vencedor de Superbike. "Ele não vai ter pressão. Sabemos que ele é rápido e - tudo é possível! Tenho a certeza que ele vai divertir-se muito. Ele testou a mota em Misano, por isso tem uma ideia. Agora tem de lidar com todos estes tipos e vai ter a sensação de que quer provar algo a si próprio e talvez também ao paddock das Superbike. Foi assim que me senti na altura. Desejo-lhe o melhor e espero que se divirta muito. É disso que se trata".