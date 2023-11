Philipp Öttl subraya: "Yamaha no es una segunda opción"

Philipp Öttl nunca ha ocultado que le hubiera gustado continuar con la marca de Borgo Panigale después de dos años con Ducati. Se sintió muy cómodo en el equipo Go Eleven y también se entendió cada vez mejor con la V4R, como demuestran de manera impresionante once top 10 en las últimas doce carreras de la temporada.

Sin embargo, tuvo que dejar paso a Andrea Iannone en Go Eleven y Michael Rinaldi tuvo preferencia en Motocorsa. El pasado domingo, el bávaro firmó un contrato de un año con el equipo GMT94 Yamaha.

"El GMT no es mi segunda opción", subrayó Öttl en una entrevista exclusiva con SPEEDWEEK.com. "Negociamos con los equipos Ducati, pero se decidieron por un italiano. No era posible continuar con Ducati y la oferta del GMT es buena. La moto es competitiva, por eso me decidí por ellos. Hubiera tenido otras opciones fuera del Campeonato del Mundo de Superbikes".

Yamaha ha sido el segundo fabricante más exitoso este año y es, por tanto, una alternativa a Ducati. Con Toprak Razgatlioglu (2º), Andrea Locatelli (4º), Domi Aegerter (8º) y Remy Gardner (9º), la marca japonesa colocó a cuatro pilotos entre los 10 primeros de la clasificación general. Yamaha también terminó segunda en el Campeonato de Constructores y obtuvo el 2º (Pata) y el 4º (GRT) en la clasificación por equipos. Las clasificaciones fueron ganadas por Álvaro Bautista, el equipo Aruba y Ducati.

"Intentaré transferir mi experiencia de la Ducati a la Yamaha", dijo Öttl. "Por supuesto, la moto tiene requisitos diferentes y llegaré a conocerlos. Pero la forma en que piloté al final no fue tan mala. Ambas son superbikes y en una superbike se conduce de una determinada manera. Pero, por supuesto, es importante adaptarse al carácter de la moto. La Ducati es la mejor moto en este momento, pero no creo que la Yamaha esté muy por detrás. Toprak, Locatelli, Gardner y Aegerter han demostrado lo competitiva que es la moto".

El GMT94 recibirá un equipamiento casi idéntico al de los dos equipos punteros de Yamaha, mientras que el jefe de equipo de Öttl será Manuel Cappelletti, que tiene una gran experiencia con varias marcas y ganó el Campeonato del Mundo de Supersport con Randy Krummenacher en 2019.

"Creo que conseguiré una moto competitiva", dijo Philipp. "El jefe del equipo, Christophe Guyot, tiene buenos contactos con Yamaha, y también me ha apoyado mucho en Yamaha, lo que me ha gustado mucho. No es la primera vez que estamos en contacto y ya hemos negociado para la temporada 2021 del Campeonato del Mundo de Supersport. Mis últimas cuatro pruebas han cambiado mucho y le han gustado tanto a él como a Yamaha".

Öttl realizará su primer test con la versión de carreras de la Yamaha el 24/25 de enero en Jerez, seguido de dos días más en Portimao el 29/30 de enero. A continuación, el material volará a Australia, donde todos los pilotos de SBK correrán en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island los días 19 y 20 de febrero, antes de que comience la temporada 2024 el fin de semana siguiente.

Philipp tiene que superar tres meses sin moto de carreras hasta su debut con Yamaha. "No hice mucho en la primera semana y me ocupé de mis motos de entrenamiento en el taller, lo que continuará esta semana", sonríe el piloto de 27 años. "La semana que viene volveré a entrenar y me prepararé físicamente. Luego iré a España a mediados de diciembre y haré mis primeras salidas con la Yamaha, en la moto de entrenamiento".