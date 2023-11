Philipp Öttl souligne : "Yamaha n'est pas un deuxième choix".

Philipp Öttl n'a jamais caché qu'après deux années passées chez Ducati, il aurait volontiers continué avec la marque de Borgo Panigale. En effet, il se sentait très bien dans l'équipe Go Eleven et se débrouillait de mieux en mieux avec la V4R, comme le prouvent de manière impressionnante les onze places dans le top 10 obtenues lors des douze dernières courses de la saison.

Mais chez Go Eleven, il a dû céder sa place à Andrea Iannone et chez Motocorsa, c'est Michael Rinaldi qui a été préféré. Dimanche dernier, le Bavarois a signé un contrat annuel avec le team GMT94 Yamaha.

"GMT n'est pas un deuxième choix pour moi", a souligné Öttl dans une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com. "Nous avons négocié avec des équipes Ducati, mais elles ont opté pour un Italien. Continuer avec Ducati n'était pas possible et l'offre de GMT est bonne. La moto est compétitive, c'est pourquoi je me suis décidé pour eux. J'aurais eu d'autres possibilités en dehors du championnat du monde de Superbike".

Yamaha a été le deuxième constructeur le plus performant cette année, c'est donc une alternative à Ducati. Avec Toprak Razgatlioglu (2e), Andrea Locatelli (4e), Domi Aegerter (8e) et Remy Gardner (9e), la marque japonaise a placé quatre pilotes dans le top 10 du classement général. De plus, Yamaha a terminé deuxième au championnat du monde des constructeurs et a pris la deuxième place (Pata) et la quatrième place (GRT) au classement par équipe. Les classements ont été remportés par Alvaro Bautista, le team Aruba et Ducati.

"Je vais essayer de transférer mon expérience de la Ducati à la Yamaha", a raconté Öttl. "Bien sûr, la moto a des exigences différentes et je vais apprendre à les connaître. Mais la façon dont j'ai roulé à la fin n'était pas si mauvaise. Les deux sont des superbikes et on conduit une superbike d'une certaine manière. Mais bien sûr, il est important de s'adapter au caractère de la moto. La Ducati est la meilleure moto pour le moment, mais je ne pense pas que la Yamaha soit beaucoup en retard. Toprak, Locatelli, Gardner et Aegerter ont montré à quel point la moto est compétitive".

Le GMT94 devrait recevoir un matériel presque identique à celui des deux teams de pointe de Yamaha, le chef d'équipage d'Öttl sera Manuel Cappelletti, qui dispose d'une très grande expérience avec diverses marques et qui a remporté le championnat du monde Supersport en 2019 avec Randy Krummenacher.

"Je pense que je vais avoir une moto compétitive", a remarqué Philipp. "Le chef d'équipe Christophe Guyot a de bons contacts avec Yamaha, il s'est aussi extrêmement investi pour moi chez Yamaha, ce qui m'a beaucoup plu. Ce n'était pas la première fois que nous étions en contact et nous avions déjà négocié pour la saison 2021 du championnat du monde Supersport. Mes quatre dernières épreuves ont changé beaucoup de choses et lui ont plu, ainsi qu'à Yamaha".

Öttl effectuera son premier test avec la version de course de la Yamaha les 24 et 25 janvier à Jerez, suivi de deux autres jours à Portimao les 29 et 30 janvier. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK rouleront sur le circuit Grand Prix de Phillip Island les 19 et 20 février, avant le début de la saison 2024 le week-end suivant.

Philipp doit passer trois mois sans machine de course avant sa première Yamaha. "La première semaine, je n'ai pas fait grand-chose et je me suis un peu occupé de mes motos d'entraînement à l'atelier, cela va continuer cette semaine", a souri le pilote de 27 ans. "La semaine prochaine, je reprendrai l'entraînement et me préparerai physiquement. Mi-décembre, je partirai en Espagne et je ferai mes premières sorties avec la Yamaha, avec la moto d'entraînement".