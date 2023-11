Philipp Öttl sottolinea: "La Yamaha non è una seconda scelta".

Il pilota tedesco Philipp Öttl parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2024 per il team GMT94 Yamaha. Il 27enne ha rivelato a SPEEDWEEK.com quale equipaggiamento riceverà e quando salirà per la prima volta in sella alla R1.

Philipp Öttl non ha mai nascosto che avrebbe voluto continuare con il marchio di Borgo Panigale dopo due anni con la Ducati. Si è sentito molto a suo agio nel team Go Eleven e si è trovato sempre meglio con la V4R, come dimostrano gli undici piazzamenti nella top 10 nelle ultime dodici gare della stagione.

Tuttavia, ha dovuto lasciare il posto ad Andrea Iannone in Go Eleven e Michael Rinaldi è stato preferito in Motocorsa. Domenica scorsa, il bavarese ha firmato un contratto di un anno con il team GMT94 Yamaha.

"Il GMT non è la mia seconda scelta", ha sottolineato Öttl in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo negoziato con i team Ducati, ma hanno deciso a favore di un italiano. Non era possibile continuare con Ducati e l'offerta di GMT è buona. La moto è competitiva, ed è per questo che ho deciso di scegliere loro. Avrei avuto altre opzioni al di fuori del Campionato Mondiale Superbike".

La Yamaha è stata il secondo costruttore di maggior successo quest'anno e rappresenta quindi un'alternativa alla Ducati. Con Toprak Razgatlioglu (2°), Andrea Locatelli (4°), Domi Aegerter (8°) e Remy Gardner (9°), il marchio giapponese ha piazzato quattro piloti nella top 10 della classifica generale. La Yamaha ha anche ottenuto il secondo posto nel Campionato Costruttori e il secondo (Pata) e il quarto (GRT) nella classifica a squadre. Le classifiche sono state vinte da Alvaro Bautista, dal team Aruba e dalla Ducati.

"Cercherò di trasferire la mia esperienza dalla Ducati alla Yamaha", ha detto Öttl. "Naturalmente la moto ha requisiti diversi, che imparerò a conoscere. Ma il modo in cui ho guidato alla fine non era male. Entrambe sono superbike e una superbike si guida in un certo modo. Ma naturalmente è importante adattarsi al carattere della moto. La Ducati è la moto migliore al momento, ma non credo che la Yamaha sia molto indietro. Toprak, Locatelli, Gardner e Aegerter hanno dimostrato la competitività della moto".

GMT94 riceverà un equipaggiamento quasi identico a quello dei due top team Yamaha, mentre il capo equipaggio di Öttl sarà Manuel Cappelletti, che ha una grande esperienza con vari marchi e ha vinto il Campionato del Mondo Supersport con Randy Krummenacher nel 2019.

"Credo che avrò una moto competitiva", ha dichiarato Philipp. "Il capo del team Christophe Guyot ha buoni contatti con la Yamaha e mi ha anche sostenuto moltissimo alla Yamaha, cosa che mi è piaciuta molto. Non è la prima volta che siamo in contatto e abbiamo già negoziato per la stagione 2021 del campionato mondiale Supersport. I miei ultimi quattro eventi sono cambiati molto e hanno soddisfatto sia lui che la Yamaha".

Öttl effettuerà il primo test con la versione da corsa della Yamaha il 24/25 gennaio a Jerez, seguito da altri due giorni a Portimao il 29/30 gennaio. Il materiale verrà poi trasportato in Australia, dove tutti i piloti SBK correranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19/20 febbraio, prima che la stagione 2024 inizi il fine settimana successivo.

Philipp dovrà superare tre mesi senza moto da corsa prima del suo debutto con la Yamaha. "Non ho fatto molto nella prima settimana e mi sono occupato delle mie moto da allenamento in officina, cosa che continuerà questa settimana", ha sorriso il 27enne. "La prossima settimana tornerò ad allenarmi e a prepararmi fisicamente. Poi andrò in Spagna a metà dicembre e farò i primi giri con la Yamaha, sulla moto da allenamento".