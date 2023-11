Philipp Öttl sublinha: "A Yamaha não é uma segunda escolha"

Philipp Öttl nunca escondeu o facto de que gostaria de ter continuado com a marca de Borgo Panigale após dois anos com a Ducati. Sentiu-se muito confortável na equipa Go Eleven e também se deu cada vez melhor com a V4R, como provam de forma impressionante os onze primeiros 10 lugares nas últimas doze corridas da época.

No entanto, teve de dar lugar a Andrea Iannone na Go Eleven e Michael Rinaldi teve preferência na Motocorsa. No domingo passado, o bávaro assinou um contrato de um ano com a equipa GMT94 Yamaha.

"A GMT não é a minha segunda escolha", enfatizou Öttl numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com. "Negociámos com as equipas Ducati, mas elas decidiram a favor de um italiano. Não era possível continuar com a Ducati e a oferta da GMT é boa. A mota é competitiva, e foi por isso que decidi optar por eles. Teria tido outras opções fora do Campeonato do Mundo de Superbike".

A Yamaha foi o segundo fabricante mais bem sucedido este ano e é, portanto, uma alternativa à Ducati. Com Toprak Razgatlioglu (2º), Andrea Locatelli (4º), Domi Aegerter (8º) e Remy Gardner (9º), a marca japonesa colocou quatro pilotos no top 10 da classificação geral. A Yamaha também terminou em segundo lugar no Campeonato de Construtores e ficou em 2º (Pata) e 4º (GRT) na classificação por equipas. As classificações foram ganhas por Álvaro Bautista, a equipa Aruba e a Ducati.

"Vou tentar transferir a minha experiência da Ducati para a Yamaha", disse Öttl. "É claro que a moto tem requisitos diferentes e eu vou conhecê-los. Mas a forma como rodei no final não foi muito má. Ambas são superbikes e uma superbike é conduzida de uma certa forma. Mas é claro que é importante adaptarmo-nos ao carácter da moto. A Ducati é a melhor moto neste momento, mas não acho que a Yamaha esteja muito atrás. Toprak, Locatelli, Gardner e Aegerter mostraram como a mota é competitiva."

A GMT94 vai receber equipamento quase idêntico ao das duas principais equipas Yamaha, enquanto o chefe de equipa de Öttl será Manuel Cappelletti, que tem muita experiência com várias marcas e venceu o Campeonato do Mundo de Supersport com Randy Krummenacher em 2019.

"Acredito que vou ter uma mota competitiva", disse Philipp. "O chefe de equipa Christophe Guyot tem bons contactos com a Yamaha e também me apoiou muito na Yamaha, o que eu gostei muito. Não é a primeira vez que estamos em contacto e já negociámos para a temporada de 2021 do Campeonato do Mundo de Supersport. Os meus últimos quatro eventos mudaram muito e agradaram tanto a ele como à Yamaha."

Öttl terá o seu primeiro teste com a versão de corrida da Yamaha a 24/25 de janeiro em Jerez, seguido de mais dois dias em Portimão a 29/30 de janeiro. O material será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão correr no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island a 19/20 de fevereiro, antes do início da época de 2024 no fim de semana seguinte.

Philipp tem de passar três meses sem uma mota de corrida até à sua estreia na Yamaha. "Não fiz muito na primeira semana e tratei das minhas motos de treino na oficina, o que vai continuar esta semana," sorriu o piloto de 27 anos. "Na próxima semana vou voltar a treinar e preparar-me fisicamente. Depois vou para Espanha em meados de dezembro e farei os meus primeiros passeios com a Yamaha, na moto de treino."