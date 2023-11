Alex Lowes (33) : pourquoi le championnat du monde SBK 2024 sera génial

La liste des participants au Championnat du monde Superbike 2024 est connue, seuls Motoxracing Yamaha et Puccetti Kawasaki doivent encore confirmer leurs pilotes - on s'attend à ce que les deux équipes italiennes continuent avec Bradley Ray et Tito Rabat.

De nombreux facteurs peuvent bouleverser les rapports de force. Les changements de règlement, les nouvelles motos, les nouvelles équipes et les nouveaux pilotes se bousculent dans la catégorie supérieure du championnat du monde des voitures de série. Une seule chose semble sûre : le championnat du monde Superbike 2024 sera plus disputé et plus imprévisible, c'est aussi l'avis d'Alex Lowes.

Après le passage de la figure de proue Jonathan Rea chez Yamaha, Lowes est le nouveau leader chez Kawasaki et le Nord-Irlandais son adversaire. Pour cela, l'Anglais doit se préparer à un duel familial avec son frère jumeau. "Sam aura peut-être besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec le championnat du monde Superbike, lui et son équipe", estime le pilote de 33 ans. "Mais il est certain que nous le verrons évoluer en tête dès la première saison. Cela fait longtemps que nous n'avons pas couru l'un contre l'autre. Rester devant lui sera une motivation supplémentaire".

Lowes poursuit : "2024 sera l'une des meilleures saisons de Superbike de tous les temps. Nous avons des pilotes fantastiques et forts, des équipes bien positionnées, des motos compétitives, de nouvelles règles qui rapprochent le peloton, sans compter le passage de Jonathan chez Yamaha et de Toprak chez BMW, de nouveaux pilotes comme Iannone et mon frère, de nouvelles équipes - de nombreux aspects qui font que l'on peut être très impatient de la saison prochaine. Je suis très sûr que ce sera une saison exceptionnelle et je vais essayer de faire en sorte que ce soit aussi ma meilleure saison en championnat du monde Superbike".