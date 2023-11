Alex Lowes (33): Porque é que o Campeonato do Mundo de SBK de 2024 vai ser fantástico

Há muitas razões para aguardar com expetativa o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O piloto da Kawasaki Alex Lowes explica porque é que esta pode ser a melhor época de sempre.

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 está concluído, faltando apenas a Motoxracing Yamaha e a Puccetti Kawasaki confirmarem os seus pilotos - espera-se que as duas equipas italianas continuem com Bradley Ray e Tito Rabat.

Há muitos factores que podem abalar o equilíbrio de forças. Mudanças nos regulamentos, novas motos, novas equipas e pilotos estão a abrir caminho para a categoria principal do campeonato do mundo de produção. A única coisa que parece certa é que o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 será mais competitivo e imprevisível, de acordo com Alex Lowes.

Após a mudança da figura de proa Jonathan Rea para a Yamaha, Lowes é o novo líder da Kawasaki e o irlandês do norte é o seu adversário. O inglês também terá de se preparar para um duelo familiar com o seu irmão gémeo. "Pode levar algum tempo para que Sam e a sua equipa se familiarizem com o Campeonato do Mundo de Superbike", acredita o piloto de 33 anos. "Mas vamos certamente vê-lo a correr na frente na sua primeira época. Há muito tempo que não corremos um contra o outro. Ficar à frente dele vai dar-me uma motivação extra."

Lowes continuou: "2024 será uma das melhores épocas de Superbike de todos os tempos. Temos pilotos fantásticos e fortes, equipas bem posicionadas, motos competitivas, novas regras que vão aproximar o pelotão, mais as mudanças de Jonathan para a Yamaha e Toprak para a BMW, novos pilotos como Iannone e o meu irmão, novas equipas - muitos aspectos que tornam a próxima época muito emocionante. Tenho a certeza de que vai ser uma época extraordinária e vou tentar fazer dela a minha melhor época no Campeonato do Mundo de Superbike."