Bautista furieux comme Bayliss ou juste comme Spies ?

Samedi, Álvaro Bautista disputera à Sepang sa première course en MotoGP depuis Valence en 2018. Il s'agira également de sa première course de sprint dans la catégorie reine, mais l'Espagnol connaît déjà ce format depuis le championnat du monde Superbike. Le départ de la course sera donné à 8 heures.

On attend beaucoup du pilote Ducati pour son départ en tant qu'invité. Il ne faut toutefois pas s'attendre à un tour de force comme celui de Troy Bayliss à Valence en 2006, lorsque l'Australien avait remplacé Sete Gibernau blessé au sein de l'équipe d'usine Ducati et remporté la course de manière spectaculaire. Les résultats d'autres pilotes de Superbike qui se sont illustrés en MotoGP ou dans la catégorie précédente avec des moteurs deux temps de 500 cm3 serviront plutôt de référence.

La dernière fois, c'était Ben Spies qui, après avoir remporté le championnat du monde Superbike, s'est présenté à Valence dans l'équipe d'usine Yamaha. L'Américain a convaincu en terminant septième et est passé au MotoGP comme pilote titulaire pour l'année suivante.

Carl Fogarty a presque réussi à monter sur le podium. Avant même de remporter le premier de ses quatre titres en Superbike, l'Anglais a piloté une Cagiva 500 à Donington. Foggy a pris la cinquième place sur la grille de départ et s'est battu en tête de la course. En panne d'essence, il a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position derrière trois Yamaha. Fogarty avait auparavant participé à quatre courses en 1990 avec une Honda et à une course en 1992 avec une Harris-Yamaha dans la catégorie reine. En 1994, alors qu'il était champion du monde SBK, il a voulu courir à nouveau à Donington avec une Cagiva, mais il a manqué la course.

Pas de champion du monde, mais deux icônes et pilotes à succès du championnat du monde Superbike, Noriyuki Haga et Frankie Chili, ont participé à des courses de la vénérable catégorie 500 cm3. Le Japonais a fait ses débuts en 1998 en tant que pilote SBK permanent et avec une wildcard à Suzuka sur la deux-temps. Il s'est classé sixième sur la grille de départ lors des qualifications et est monté sur le podium en troisième position lors de la course. Chili a également participé à sa course à domicile, avec une Cagiva au Mugello en 1995, et a terminé dixième.