Bautista furioso come Bayliss o come Spies?

Álvaro Bautista non è il primo campione del mondo Superbike a cimentarsi in una partenza come ospite in MotoGP. I suoi predecessori sono stati Troy Bayliss, Ben Spies e Carl Fogarty.

Sabato Álvaro Bautista disputerà a Sepang la sua prima gara in MotoGP dopo Valencia 2018. Sarà anche la sua prima gara sprint nella classe regina, ma lo spagnolo ha già familiarità con questo formato dal Campionato mondiale Superbike. La gara inizia alle 8 del mattino in questo Paese.

Ci si aspetta che il pilota della Ducati faccia molto per la sua partenza da ospite. Tuttavia, non ci si può aspettare una cavalcata da ussaro come quella di Troy Bayliss a Valencia 2006, quando l'australiano sostituì l'infortunato Sete Gibernau nel team Ducati works e vinse la gara in modo spettacolare. I risultati di altri piloti Superbike che hanno avuto un appuntamento con la MotoGP o con la categoria precedente con motori a due tempi da 500 cc saranno più che altro un punto di riferimento.

Il più recente è stato Ben Spies nel 2009, che ha gareggiato per il team Yamaha Works a Valencia dopo aver vinto il campionato mondiale Superbike. Lo statunitense si è classificato settimo ed è passato alla MotoGP come pilota titolare l'anno successivo.

Carl Fogarty ha sfiorato il podio. Prima ancora del suo primo dei quattro titoli Superbike, l'inglese guidò una Cagiva 500cc a Donington. Foggy ottenne il quinto posto in griglia e lottò in testa alla gara. A causa dell'esaurimento della benzina, tagliò il traguardo al quarto posto dietro a tre moto Yamaha. In precedenza, Fogarty aveva disputato quattro gare con una Honda nel 1990 e una gara con una Harris Yamaha nella classe regina nel 1992. Quando voleva gareggiare di nuovo a Donington nel 1994 come Campione del Mondo SBK con una Cagiva, ha perso la gara.

Nessun campione del mondo, ma con Noriyuki Haga e Frankie Chili, due icone e piloti di successo del Campionato Mondiale Superbike, ha partecipato alle gare della veneranda classe 500cc. Il pilota giapponese ha debuttato nel 1998 come pilota permanente della SBK e con una wildcard a Suzuka sulla due tempi. Ha ottenuto il sesto posto in griglia nelle qualifiche e il terzo gradino del podio in gara. Chili ha anche partecipato alla sua gara di casa, su una Cagiva al Mugello nel 1995, e si è classificato decimo.