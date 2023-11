Bautista furioso como Bayliss ou como Spies?

Álvaro Bautista não é o primeiro Campeão do Mundo de Superbikes a tentar a sua sorte como piloto convidado no MotoGP. Os seus antecessores foram Troy Bayliss, Ben Spies e Carl Fogarty.

No sábado, Álvaro Bautista vai disputar a sua primeira corrida no MotoGP desde Valência 2018 em Sepang. Será também a sua primeira corrida de sprint na categoria rainha, mas o espanhol já está familiarizado com este formato do Campeonato do Mundo de Superbike. A corrida começa às 8 da manhã neste país.

Espera-se que o piloto da Ducati faça muito na sua partida como convidado. No entanto, não é de esperar uma corrida de hussardos como a de Troy Bayliss em Valência 2006, quando o australiano substituiu o lesionado Sete Gibernau na equipa de trabalho da Ducati e venceu a corrida de forma espetacular. Os resultados de outros pilotos de Superbike que tiveram um encontro no MotoGP ou na sua categoria antecessora com motores de dois tempos de 500cc serão mais uma referência.

Mais recentemente, foi Ben Spies em 2009, que competiu pela equipa de trabalho da Yamaha em Valência depois de vencer o Campeonato do Mundo de Superbike. O americano terminou em sétimo e passou para o MotoGP como piloto regular no ano seguinte.

Carl Fogarty quase conseguiu subir ao pódio. Mesmo antes do seu primeiro de quatro títulos de Superbike, o inglês pilotou uma Cagiva de 500cc em Donington. Foggy ficou em quinto lugar na grelha e lutou na frente durante a corrida. Por ter ficado sem gasolina, cruzou a linha de chegada em quarto lugar, atrás de três motos Yamaha. Fogarty já tinha disputado quatro corridas com uma Honda em 1990 e uma corrida com uma Harris Yamaha na categoria rainha em 1992. Quando quis voltar a competir em Donington em 1994 como Campeão do Mundo SBK com uma Cagiva, falhou a corrida.

Sem campeões do mundo, mas com Noriyuki Haga e Frankie Chili, dois ícones e pilotos de sucesso do Campeonato do Mundo de Superbike participaram em corridas na venerável classe de 500cc. O piloto japonês estreou-se em 1998 como piloto permanente da SBK e com um wildcard em Suzuka com a moto a dois tempos. Terminou em sexto na grelha na qualificação e terminou em terceiro no pódio da corrida. Chili também competiu na sua corrida caseira, numa Cagiva em Mugello, em 1995, e terminou em décimo.