Andrea Iannone (Ducati): Bendecido por Dios

Con el fichaje de Andrea Iannone para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024, el equipo Go-Eleven no dejará de llamar la atención. Durante su sanción de cuatro años por dopaje, el piloto de 34 años estuvo presente en los medios de comunicación, también por su relación con la conocida cantante pop italiana Elodie.



"Nunca me he sentido inalcanzable y siempre recuerdo mis raíces. Mis valores son los mismos que los de Go Eleven. Lo que se ve desde fuera no es la realidad", declaró Iannone a nuestros colegas de GPOne.

El estreno del italiano con la Ducati V4R en Jerez el 31 de octubre, sobre la que Philipp Öttl terminó 6º, 7º y 7º en el final de temporada apenas dos días antes, fue muy respetable. Iannone perdió sólo 0,9 segundos respecto al mejor tiempo de Remy Gardner (Yamaha) en los entrenamientos, lo que fue realmente sorprendente después de una ausencia tan larga.

Durante su sanción, el ganador del GP de Spielberg 2016 sólo se entrenó como parte de los días de pista.



"Diría que eso solo fue posible con la bendición de Dios. A menudo hay cosas para las que no hay explicación. Personalmente, no habría apostado por un regreso así", dijo Iannone. "Me levantaba todos los días, entrenaba... todo como siempre. Si lo hubiera hecho de otra manera, probablemente no lo habría conseguido. Me llevo lo bueno del test de Jerez. Pero no me desmoralizaré si las cosas no siguen así. Trabajaré más duro para hacerlo lo mejor posible".