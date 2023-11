Andrea Iannone (Ducati) : Béni par Dieu

Avec l'engagement d'Andrea Iannone pour le championnat du monde de Superbike 2024, l'attention de l'équipe Go-Eleven est assurée. Pendant sa suspension pour dopage de quatre ans, l'homme de 34 ans a été présent dans les médias, notamment en raison de sa relation avec la chanteuse pop Elodie, très connue en Italie.



"Je ne me suis jamais senti inaccessible et je me souviens toujours de mes racines. Mes valeurs sont les mêmes que celles de Go Eleven. Ce que l'on voit de l'extérieur ne correspond pas à la réalité", a déclaré Iannone à nos confrères de GPOne.

Le roulage de l'Italien à Jerez le 31 octobre avec la Ducati V4R, avec laquelle Philipp Öttl avait obtenu les 6e, 7e et 7e places lors de la finale de la saison deux jours plus tôt, s'est déroulé de manière très respectable. Iannone n'a perdu que 0,9 seconde sur le meilleur temps des essais de Remy Gardner (Yamaha), ce qui était effectivement surprenant après une si longue absence.

Pendant sa suspension, le vainqueur du GP de Spielberg 2016 ne s'est entraîné que dans le cadre de track-days.



"Je dirais que cela n'a été possible qu'avec la bénédiction de Dieu. Souvent, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas d'explication. Personnellement, je n'aurais pas parié sur un tel retour", a déclaré Iannone. "Je me suis levé tous les jours, je me suis entraîné - tout comme d'habitude. Si j'avais fait les choses différemment, je n'aurais probablement pas réussi. Je retiens les bonnes choses du test de Jerez. Mais je ne serai pas non plus démoralisé si les choses ne continuent pas ainsi. Je travaillerai d'autant plus pour donner le meilleur de moi-même".