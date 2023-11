Andrea Iannone (Ducati): Benedetto da Dio

Andrea Iannone ha fatto il suo debutto in sella alla Ducati Go Eleven in assetto da campionato mondiale Superbike nei test di Jerez. Il fatto che sia stato in grado di fare subito dei giri veloci è una manna dal cielo per l'italiano.

Con l'ingaggio di Andrea Iannone per il Campionato Mondiale Superbike 2024, il team Go-Eleven attira sicuramente l'attenzione. Durante i quattro anni di divieto di doping, il 34enne è stato presente sui media, anche per la sua relazione con la nota cantante pop italiana Elodie.



"Non mi sono mai sentito irraggiungibile e ricordo sempre le mie radici. I miei valori sono gli stessi di Go Eleven. Quello che si vede dall'esterno non è la realtà", ha dichiarato Iannone ai colleghi di GPOne.

L'esordio dell'italiano con la Ducati V4R a Jerez il 31 ottobre, con la quale Philipp Öttl ha ottenuto un 6°, un 7° e un 7° posto nel finale di stagione appena due giorni prima, è andato molto bene. Iannone ha perso solo 0,9 secondi rispetto al miglior tempo di Remy Gardner (Yamaha) nei test, il che è stato davvero sorprendente dopo una così lunga assenza.

Durante il suo divieto, il vincitore del GP di Spielberg 2016 si è allenato solo nell'ambito di giornate in pista.



"Direi che è stato possibile solo con la benedizione di Dio. Spesso ci sono cose per le quali non c'è una spiegazione. Personalmente, non avrei scommesso su un ritorno del genere", ha detto Iannone. "Mi sono alzato ogni giorno, mi sono allenato, tutto come al solito. Se avessi agito diversamente, probabilmente non ce l'avrei fatta. Mi porto dietro le cose positive del test di Jerez. Ma non mi demoralizzo se le cose non dovessero continuare così. Mi impegnerò ancora di più per fare del mio meglio".