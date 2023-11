Andrea Iannone (Ducati): Abençoado por Deus

Andrea Iannone fez a sua estreia com a Go Eleven Ducati no Campeonato do Mundo de Superbikes no teste de Jerez. O facto de ter sido capaz de estabelecer tempos de volta rápidos logo de início é uma dádiva de Deus para o italiano.

Com a contratação de Andrea Iannone para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, a equipa Go-Eleven vai certamente atrair as atenções. Durante a sua proibição de doping de quatro anos, o piloto de 34 anos esteve presente nos meios de comunicação social, também devido à sua relação com a conhecida cantora pop italiana Elodie.



"Nunca me senti inatingível e lembro-me sempre das minhas raízes. Os meus valores são os mesmos que os do Go Eleven. O que se vê do exterior não é a realidade", disse Iannone aos nossos colegas da GPOne.

A estreia do italiano com a Ducati V4R em Jerez, a 31 de outubro, com a qual Philipp Öttl terminou em 6º, 7º e 7º no final da época, apenas dois dias antes, correu de forma muito respeitável. Iannone perdeu apenas 0,9 segundos em relação ao melhor tempo de Remy Gardner (Yamaha) nos testes, o que foi de facto surpreendente após uma ausência tão longa.

Durante a sua proibição, o vencedor do GP de Spielberg de 2016 apenas treinou como parte dos track days.



"Eu diria que isso só foi possível com a bênção de Deus. Muitas vezes há coisas para as quais não há explicação. Pessoalmente, eu não teria apostado num regresso destes", disse Iannone. "Levantei-me todos os dias, treinei - tudo como de costume. Se tivesse feito tudo de forma diferente, provavelmente não teria conseguido. Estou a levar comigo as coisas boas do teste de Jerez. Mas não vou ficar desmoralizado se as coisas não continuarem assim. Vou esforçar-me ainda mais para dar o meu melhor".